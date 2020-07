सचिन पायलट राजस्थान के उपमुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष पद से बर्खास्त, CM अशोक गहलोत राज्यपाल से मिलने पहुंचे

सचिन पायलट (Sachin Pilot) को राजस्थान (Rajasthan) के उपमुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया है. कांग्रेस के नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने यह एलान किया. सुरजेवाला ने यह भी एलान किया है कि पायलट को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से भी हटा दिया गया है. उनकी जगह गोविंद सिंद दस्तारा की नियुक्ति की गई है. कांग्रेस विधायक दल की मंगलवार को हुई बैठक में यह फैसला लिया गया. इस फैसले के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राज्यपाल कलराज मिश्र से मिलने पहुंचे हैं.

कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि वे खेद व्यक्त करते हैं कि सचिन पायलट और उनके कुछ सहयोगी बीजेपी की योजना से बह गए हैं. और अब कांग्रेस सरकार को गिराने की साजिश कर रहे हैं जिसे 8 करोड़ राजस्थानियों ने चुना है. यह अस्वीकार्य है. पर्यटन और खाद्य मंत्री पद से विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा को भी बर्खास्त कर दिया गया है.

सुरजेवाला का कहना है कि पिछले 72 घंटे में सोनिया गांधी ने राहुल गांधी के माध्यम से सचिन पायलट से और अन्य मंत्रियों से, विधायकों से संपर्क करने की कोशिश की. केसी वेणुगोपाल ने कई बार बात की. कोशिशें की गईं कि सचिन पायलट व अन्य लोग वापस आएं. लेकिन ऐसा नहीं हुआ.

राजस्थान में सियासी तनातनी पिछले 5 दिन से जारी है. राजस्थान में आयकर विभाग की कार्रवाई ने कांग्रेसी गलियारों में हलचल बढ़ा दी. सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच तनातनी खुलकर सामने आ गई और सचिन पायलट बगावत पर उतर आए. हालांकि कांग्रेस की ओर से उन्हें मनाने की तमाम कोशिशें की गईं. दिल्ली के बड़े नेताओं और कथित तौर पर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के फोन कॉल्स के बाद भी सचिन पायलट के बगावती तेवर शांत नहीं हुए. यहां तक कि मंगलवार सुबह बुलाई गई विधायक दल की दूसरी बैठक में भी पायलट शामिल नहीं हुए.

