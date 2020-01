1 जनवरी: आज से क्या हुआ सस्ता, क्या हुआ महंगा; कहां होगी बचत और कहां होगा ज्यादा खर्च

आज 1 जनवरी है और इसी के साथ साल 2020 शुरू हो गया है. नया साल अपने साथ कई उम्मीदें तो लेकर आया ही है, साथ ही कुछ बदलाव और नए नियम भी लाया है. इन नियमों का आपकी बैंकिंग से लेकर खरीदारी और यात्रा तक पर असर पड़ेगा. कुछ बदलाव आपका फायदा कराएंगे तो कुछ आपकी जेब पर बोझ बढ़ाएंगे. आइए डालते हैं एक नजर ऐसे ही कुछ बदलावों और नियमों पर…

SBI ग्राहकों को नए साल का तोहफा देते हुए एक्सटर्नल बेंचमार्क से लिंक्ड लेंडिंग रेट में 0.25 फीसदी की कटौती की है. इसके बाद एक्सटर्नल बेंचमार्क बेस्ड रेट 8.05 फीसदी से घटकर 7.80 फीसदी सालाना पर आ गई है. ये नए रेट 1 जनवरी 2020 से लागू हो गए हैं. SBI MSME, हाउसिंग और रिटेल लोन के सभी फ्लोटिंग रेट लोन को एक्सटर्नल बेंचमार्क रेपो रेट से जोड़ चुका है. बैंक के फैसले से नए होम लोन पर ब्याज दर 7.90 फीसदी सालाना से शुरू होगी, जो पहले 8.15 फीसदी थी.

आज से SBI की OTP बेस्ड ATM विदड्रॉल सुविधा लागू हो गई है. यह SBI ATM में रात 8 बजे से सुबह 8 बजे के बीच 10000 रुपये से ज्यादा के ट्रांजेक्शन के लिए मिलेगी. SBI ग्राहक के बैंक के साथ रजिस्टर्ड उसके मोबाइल नंबर पर ट्रांजेक्शन के लिए OTP आएगा. इस नई सुविधा से अनऑथराइज्ड ATM कैश विदड्रॉल से बचा जा सकेगा. जब कार्डधारक SBI ATM में निकाली जाने वाली राशि डालेगा तो ATM स्क्रीन पर OTP स्क्रीन डिस्प्ले होगी और ग्राहक को अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए OTP को एंटर करना होगा. इसके बाद कैश निकल आएगा.

SBI के मैग्नेटिक स्ट्राइप वाले डेबिट कार्ड 1 जनवरी 2020 से काम नहीं करेंगे. कस्टमर्स इनसे न ही कैश निकाल पाएंगे और न ही अन्य ट्रांजेक्शन कर सकेंगे. ग्राहक मैग्नेटिक स्ट्राइप डेबिट कार्ड को EMV चिप व पिन बेस्ड कार्ड से बदलवा सकते हैं. इसके लिए बैंक कोई चार्ज नहीं लेगा. इस बारे में डिटेल में पढ़ें…SBI अलर्ट: 1 जनवरी से बंद हो जाएंगे ये ATM-डेबिट कार्ड, नए EMV चिप कार्ड के लिए ऐसे करें आवेदन

सरकार ने एलान किया है कि वह 1 जनवरी 2020 से रूपे कार्ड और UPI ट्रांजेक्शंस पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) शुल्क का वहन करेगी. लिहाज 50 करोड़ रुपये से अधिक टर्नओवर वाली कंपनियों को अपने ग्राहकों को बिना किसी MDR शुल्क के डेबिट कार्ड और UPI QR कोड के जरिए भुगतान की सुविधा उपलब्ध करानी होगी. अगर मर्चेंट इस तरह का डिजिटल पेमेंट स्वीकार नहीं करते हैं तो उन पर 5000 रु प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगेगा.

आज से जावा मोटरसाइकिल्स (Jawa Motorcycles) की Perak बाइक के लिए बुकिंग शुरू होने जा रही है. शाम 6 बजे से इस धांसू बाइक को बुक कराया जा सकेगा. डिलीवरी 2 अप्रैल 2020 से शुरू होगी. अभी कंपनी सीमित संख्या में Jawa Perak की बुकिंग लेगी ताकि ग्राहकों को लंबे वक्त तक डिलीवरी का इंतजार न करना पड़े. इस बाइक की एक्स शोरूम कीमत 1.94 लाख रुपये है.

EPFO के कर्मचारी 1 जनवरी से पेंशन योजना के तहत पेंशन कोष से एकमुश्त आंशिक निकासी यानी ‘कम्युटेशन’ की सुविधा का लाभ ले सकेंगे. इसके तहत पेंशनधारक को एडवांस में पेंशन का एक हिस्सा एकमुश्त दे दिया जाता है. उसके बाद अगले 15 साल के लिए उसकी मासिक पेंशन में एक तिहाई की कटौती हो जाती है. 15 साल बाद पेंशनभोगी पूरी पेंशन लेने के लिए पात्र होते हैं.

भारतीय रेलवे ने ट्रेनों के बेस किराए में 4 पैसे तक की बढ़ोत्तरी की है, जो 1 जनवरी से लागू हो गई. रेलवे के आदेश के अनुसार, मेल/एक्सप्रेस नॉन-एसी ट्रेनों के किराए में दो पैसे प्रति किलोमीटर, एसी श्रेणी के किराए में चार पैसे प्रति किलोमीटर और साधारण नॉन-एसी, गैर-उपनगरीय क्लास किराए में एक पैसा प्रति किलोमीटर की वृद्धि हुई है. इस किराए पर GST भी लागू होगा.

बढ़ोत्तरी के दायरे में किराए में वृद्धि शताब्दी, राजधानी, दुरंतो जैसी प्रीमियम ट्रेन भी आएंगी. उपनगरीय ट्रेनों के किराए में बढ़ोत्तरी नहीं की गई है. इस बारे में डिटेल में पढ़ें…रेलयात्री ध्यान दें! नए साल पर सफर हुआ महंगा, आधी रात से लागू होंगी टिकट की बढ़ी हुई दरें

भारतीय रेलवे ने अपने हेल्पलाइन नंबर 139 को एकीकृत रेलवे हेल्पलाइन में तब्दील कर दिया है. यह इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम (IVRS) पर आधारित है और इसके चलते अब यात्रियों को अलग-अलग नंबर याद रखने की जरूरत नहीं होगी.

1 जनवरी से 139 नंबर पर यात्री कॉल या SMS के जरिए 8 सुविधाएं पा सकेंगे. इनमें सुरक्षा और मेडिकल इमरजेंसी, पूछताछ, केटरिंग, आम शिकायत, सतर्कता, ट्रेन दुर्घटना से जुड़ी सूचना, शिकायत का स्टेटस/स्थिति और कॉल सेंटर अधिकारी से बात करना शामिल है.

मारुति सुजुकी, हुंडई मोटर इंडिया, टाटा मोटर्स, टोयोटा मोटर्स, महिन्द्रा एंड महिन्द्रा, मर्सिडीज-बेंज, किया मोटर्स और निसान मोटर इंडिया की गाड़ियां आज से महंगी हो रही हैं. उच्च इनपुट लागत के प्रभाव के चलते कंपनियां कीमत बढ़ा रही हैं.

टू-व्हीलर कंपनी हीरो मोटोकॉर्प भी जनवरी से अपने वाहनों की कीमत बढ़ाने जा रही है. यह बढ़ोत्तरी 2000 रुपये तक की होगी और कंपनी की सभी मोटरसाइकिलों और स्कूटरों पर लागू होगी.

1 जनवरी 2020 से बैंकों से NEFT के जरिए किए जाने वाले लेनदेन के लिए ग्राहकों को कोई शुल्क नहीं देना होगा. 16 दिसंबर से 24 घंटे नेफ्ट ट्रांजेक्शन की सुविधा भी शुरू हो चुकी है.

असम सरकार हर उस वयस्क दुल्हन को, जिसने कम से कम 10वीं तक की पढ़ाई की है और अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन कराया है, उसे 10 ग्राम सोना शादी में उपहार स्वरूप देगी. राज्य सरकार इसके लिए ‘अरुंधति स्वर्ण योजना’ (Arundhati Gold Scheme) लाई है, जो 1 जनवरी 2020 से लागू हो रही है.

इस योजना का लाभ लेने के लिए शर्तों में दुल्हन के परिवार की वार्षिक आय पांच लाख रुपये से कम होना, लड़की का कम से कम 18 साल और लड़के का 21 साल का होना, योजना का लाभ लड़की की पहली बार शादी पर ही मिलना और इसे स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत रजिस्टर कराना शामिल है.

जीएसटी रजिस्ट्रेशन को आसान बनाने के लिए आधार के जरिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन का फैसला लिया गया है. नया जीएसटी रिटर्न फाइलिंग सिस्टम आज से लागू हो रहा है.

