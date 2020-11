कोरोना पर लापरवाही पड़ेगी भारी! दिल्ली में बिना मास्क पकड़े गए तो लगेगा 2000 रुपये जुर्माना

दिल्ली में मास्क न पहनना बहुत भारी पड़ सकता है. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kerjiwal) ने सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क के पाए जाने पर जुर्माना की राशि चार गुना बढ़ा दी है. अब पब्लिक प्लेसेज पर बिना मास्क के पकड़े जाने पर 2 हजार रुपये का जुर्माना भरना होगा. इससे पहले यह जुर्माना राशि 500 रुपये थी. कोरोना महामारी को रोकथाम के लिए अभी तक कोई वैक्सीन बाजार में नहीं आई है. ऐसे में मास्क ही एकमात्र बचाव का साधन है. दुनिया भर में कोरोना वायरस की वैक्सीन के लिए ट्रॉयल चल रहे हैं.

A fine of Rs 2000 will be imposed on anyone who is found not wearing a mask at a public place: Delhi CM Arvind Kejriwal #COVID19 pic.twitter.com/ysp15VsQVK

इससे पहले छठ महापर्व को दिल्ली में घाटों पर रोक लगाई जा चुकी है. इसे लेकर आज मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा, वह चाहते हैं कि सभी लोग छठ पूजा अच्छे से मनाएं लेकिन अगर किसी तालाब या घाट पर किसी एक जगह 200 लोग भी जुटते हैं और उसमें किसी एक को भी कोरोना रहता है तो यह संक्रामक बीमारी तेजी से फैलेगी और सभी के संक्रमित होने का डर बना रहेगा. उन्होंने कहा कि विशेषज्ञों का भी ऐसा मानना है. इसे लेकर उन्होंने सभी से छठ महापर्व को घरों में ही मनाने को कहा है.

एक दिन पहले बुधवार को दिल्ली में कोरोना से रिकॉर्ड संख्या में मौत हुई. कल दिल्ली में 131 लोगों की मौत हुई. इसके अलावा कल 7,486 नए मामले सामने आए. अब तक दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या 5 लाख को पार कर चुकी है और 7943 लोगों की मौत हो चुकी है. दिल्ली में इस समय कोरोना के 42458 सक्रिय केसेज हैं.

