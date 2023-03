WPL 2023: विमेन्स प्रीमियर लीग का फाइनल मुकाबला थोड़ी देर में, रोहित और सूर्यकुमार यादव ने MI महिला टीम के लिए मैच से पहले कही ये बात

विमेन्स प्रीमियर लीग (WPL 2023) का फाइनल मुकाबला थोड़ी देर में मुंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम में खेला जाएगा. आज इस लीग को पहला चैंपियन भी मिलेगा. WPL का फाइनल मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस की टीम आमने सामने होंगी. दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ होने वाले विमेन्स प्रीमियर लीग के फाइनल मैच से पहले रविवार को महिला टीम को मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा और ओपनिंग बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव ने शुभकामनाएं दीं है. आइए देखते हैं इन खिलाड़ियों ने क्या कहा है. रोहित शर्मा समेत इन खिलाड़ियों ने दी शुभकामनाएं मुंबई इंडियंस (MI) के ट्विटर हैंडल से शेयर की गई वीडियो में MI के कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) कहते नजर आ रहे हैं कि मैं मुंबई इंडियंस की महिला टीम को फाइनल के लिए शुभकामनाएं देना चाहता हूं. आपने पिछले 3-4 हफ्तों में जिस तरह से अपनी क्रिकेट खेली है, मैंने उसका लुत्फ़ उठाया है. यह फाइनल मैच है, आपको हर दिन फाइनल खेलने का मौका नहीं मिलता. रोहित ने कहा कि मुझे आशा है कि आप सब एंज्वॉय करेंगी और साथ ही मस्ती भी. आप सब माहौल का आनंद लें, आज चमत्कार होने वाला है. हम सब आपका हौसला बढ़ाने वाले हैं. इसलिए मैच की तैयारी करिए और अपना बेस्ट देने की कोशिश करिएगा. “Mumbai ki ladki full form mein final mein #AaliRe!” 🔥



Some special wishes from our #OneFamily ahead of the crunch game. 💙@ImRo45 @surya_14kumar @timdavid8 @TilakV9 @JDorff5 | #MumbaiIndians #WPL2023 #DCvMI #ForTheW pic.twitter.com/3AzosRsP87 — Mumbai Indians (@mipaltan) March 26, 2023 वहीं टी20 मैच के बादशाह सुर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) ने कहा कि हैलो टीम, मैं आप सभी को विमेन्स प्रीमियर लीग के फाइनल मैच के लिए शुभकामनाएं देना चाहता हूं. मैं आपका हौसलाआफलाई करने के लिए उत्सुक हूं. उन्होंने विमेन्स प्रीमियर लीग के अंतिम मैच में शानदार खेल खेलने की बात कहीं. जेसन बेहरेनडोर्फ (Jason Behrendorff ), तिलक वर्मा (Tilak Verma) और टिम डेविड (Tim David) ने भी हरमनप्रीत कौर के अगुवाई वाली टीम मुंबई इंडियंस को शुभकामनाएं दीं. मुंबई इंडियंस की महिला टीम का पहली बार आयोजित विमेन्स प्रीमियर लीग सीजन के दौरान प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है और अब तक उसने अपने पहले पांच मैच जीते हैं और प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई करने वाली पहली टीम बनी है. यह टीम ग्रुप चरणों के बाद वाले भाग में थोड़ा कमजोर नजर आई जिसकी बदौलत दिल्ली कैपिटल्स को सूची में छलांग लगाने और फाइनल में पहला स्थान हासिल करने में मदद मिली. 2 अप्रैल को मुंबई इंडियंस मेंन्स टीम खेलेगी 2023 IPL का पहला मैच मुंबई इंडियंस को यूपी वारियर्स (UP Warriorz) के खिलाफ एक एलिमिनेटर खेलना था, जिसे उन्होंने नेट साइवर-ब्रंट (Nat Sciver-Brunt) के 72 और इस्सी वोंग (Issy Wong) की हैट्रिक के असाधारण प्रदर्शन की बदौलत 72 रनों से जीत लिया. बता दें कि मुंबई इंडियंस की मेन्स टीम, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ 2 अप्रैल को 2023 इंडियन प्रीमियर लीग सीजन की शुरुआत करने उतरेगी.

