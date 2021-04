Covid-19: रॉबर्ट वाड्रा कोरोना पॉजिटिव, प्रियंका गांधी सभी चुनावी सभा रद्द कर हुईं होम क्वारंटीन

Robert Vadra Corona Positive: कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के हस्बैंड रॉबर्ट वाड्रा कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं. हालांकि प्रियंका गांधी जांच में निगेटिव पाई गई हैं. लेकिन उन्होंने खुद को विधानसभा चुनावों के प्रचार से अलग कर लिया है. सभी चुनावी सभाएं रद्द कर प्रियंका गांधी होम क्वारंटीन हो गई हैं. ट्वीटर के जरिए एक जानकारी देते हुए प्रियंका ने कहा कि इस असुविधा के लिए मैं माफी मांगती हूं, मैं कांग्रेस विजय की कामना करती हूं. वह डॉक्टरों की सलाह के बाद सेल्फ आइसोलेशन में रहेंगी. बता दें कि रॉबर्ट वाड्रा देश के जाने माने बिजनेसमैन हैं.

बता दें कि बंगाल, असम, तमिलनाडु सहित 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव को लेकर प्रियंका गांधी आए दिन चुनावी कार्यक्रम में शामिल हो रही थीं. पिछले दिनों असम और बंगाल में प्रियंका ने कई चुनावी रैली और सभाओं को संबोधित किया था. हालांकि होम क्वारंटीन होने के बाद उन्होंने अपनी कई सभाएं रद्द कर दी हैं. प्रियंका ने तमिलनाडु, केरल और असम के कांग्रेस कार्यकर्ताओं और निवासियों से माफी मांगते हुए कहा है कि वह आगामी कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो पाएंगी.

बता दें चार राज्यों केरल, असम, तमिलनाडु पश्चिम बंगाल और एक केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में जारी विधानसभा चुनाव में प्रियंका सक्रिय भूमिका निभा रही हैं. शुक्रवार को ही उनकी असम में कार्यक्रम था, हालांकि उन्हें इसे रद्द करना पड़ा. असम में प्रियंका गांधी आज तीन सभाएं करने वाली थीं. प्रियंका दोपहर 12 बजे गोलपारा पूर्व में, दोपहर डेढ़ बजे गोलकगंज में और दोपहर साढ़े तीन बजे सरुखेत्री में जनसभा करने वाली थीं.

कोरोना वायरस की दूसरी लहर कितनी खतरनाक होती जा रही है, इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि बीते 24 घंटों में 80 हजार से नए मामले सामने आए हैं. स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस के 81466 नए मरीजों का पता चला है. यह अक्टूबर 2020 के बाद से सबसे ज्यादा है. वहीं 1 दिन में 469 डेथ हो गई हैं. महाराष्ट्र-दिल्ली समेत आठ राज्यों के हाल कोरोना से बेहाल हैं. महाराष्ट्र में बीते दिन 43,183 नए मरीज मिले. अकेले मुंबई में गुरुवार को 8646 केस मिले हैं. कुछ राज्यों में इसे देखते हुए बड़ा फैसला लिया जा सकता है.

नए मामले सामने आने के बाद देश में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 1,23,3131 हो गई है.

देश में अब तक 1,15,25039 मरीज रिकवर हो चुके हैं. जबकि इस समय 6,14,696 एक्टिव केस हैं. पिछले 24 घंटे में हुई 469 मौतों के बाद देश में मृतकों की संख्या बढ़कर अब 1,63,396 हो गई है. आईसीएमआर के मुताबिक, देश में पिछले 24 घंटे के अंदर 11,13,966 कोरोना जांच की गई है.

