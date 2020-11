कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई के महत्वपूर्ण चरण में भारत, नहीं कर सकते लापरवाही: मुकेश अंबानी

रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर (CMD) मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) ने शनिवार को कहा कि भारत कोरोना वायरस के खिलाफ अपनी लड़ाई में एक महत्वपूर्ण फेज में आ चुका है. उन्होंने कहा कि ऐसे मौके पर पहुंचकर अब लापरवाही नहीं बरती जा सकती है. उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा किए गए साहसिक सुधारों से आने वाले सालों में तेजी से रिकवरी और तेज प्रगति होगी. अंबानी की यह टिप्पणी ऐसे समय आई है, जब देश के कुछ हिस्सों में कोविड-19 के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं. इसकी वजह से प्रशासन को फिर से पाबंदियां लगाने पर मजबूर होना पड़ रहा है. उदाहरण के लिए, अहमदाबाद में प्रशासन ने रात में कर्फ्यू लागू किया है जबकि दिल्ली जैसे शहरों तक सफर करने पर कुछ पाबदियां लगाई गई हैं.

अंबानी, जो पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी (PDPU) के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने संस्थान के आठवें दीक्षांत समारोह में कहा कि भारत कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण फेज में आ गया है. हम इस मोड़ पर लापरवाही नहीं बरत सकते हैं. उन्होंने कहा कि भारत की एक प्राचीन भूमि है और इसने इतिहास में भी कई मुश्किल स्थितियों का सामना किया है. उन्होंने कहा कि भारत हर बार पहले से ज्यादा मजबूत होकर उभरा है, क्योंकि लोगों और संस्कृति में लड़ने की क्षमता मौजूद है.

अंबानी ने समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें कोविड-19 के बाद के काल में शानदार ग्रोथ दिखाई दे रही है. उन्होंने ग्रेजुएट हो रहे छात्रों से कहा कि वे घबराहट छोड़ उम्मीद और भरोसे के साथ बाहर की दुनिया में दाखिल हों. अंबानी ने कहा कि आर्थिक वृद्धि अगले दो दशक में अप्रत्याशित अवसर पैदा करेगी और भारत दुनिया की टॉप तीन अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगा.

देश के सबसे अमीर कारोबारी ने कहा कि अभी दुनिया के सामने इस बात की चुनौती है कि क्या हम बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं. अभी दुनिया को जितनी ऊर्जा की जरूरत पड़ रही है, इस सदी के मध्य में दुनिया इससे दोगुनी ऊर्जा का इस्तेमाल करेगी. भारत की प्रति व्यक्ति ऊर्जा की जरूरतें अगले दो दशक में दोगुनी हो जाएंगी. अंबानी ने कहा कि भारत को आर्थिक महाशक्ति बनने के साथ ही स्वच्छ और हरित ऊर्जा की महाशक्ति बनने के दोहरे लक्ष्य को एकसाथ हासिल करने की जरूरत है.

