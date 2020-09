Sushant Singh Rajput Case: ड्रग्स मामले में रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार, तीन दिन की पूछताछ के बाद NCB का एक्शन

बॉलीवुड एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) को NCB ने मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया. यह गिरफ्तारी ड्रग पैडलिंग मामले में है, जिसे लेकर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) उनसे लगातार पूछताछ कर रहा था. NCB के डिप्टी डायरेक्टर केपीएस मल्होत्रा ने कहा है रिया को मुंबई में गिरफ्तार कर लिया गया है. सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) डेथ मामले में यह अब तक की सबसे बड़ी गिरफ्तारी है. हालांकि यह ड्रग पैडलिंग के केस में हुई है. सुशांत सिंह राजपूत की मौत की मिस्ट्री अभी तक जस की तस है. अभिनेता सुशांत 14 जून को उनके बांद्रा स्थित अपार्टमेंट में मृत मिले थे.

रिया को गिरफ्तार करने के बाद उनका मेडिकल टेस्ट और कोरोना टेस्ट होने जा रहा है. NCB ने पहले दिन रिया चक्रवर्ती से लगभग 6 घंटे तक पूछताछ की थी. दूसरे दिन पूछताछ करीब 8 घंटे तक चली और फिर मंगलवार को तीसरे दिन 3 घंटे तक चली. इसके बाद रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया गया. बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने रिया की गिरफ्तारी पर कहा कि वह इस मामले में पूरी तरह एक्सपोज हो चुकी हैं कि उनके ड्रग पैडलर्स के साथ कनेक्शन हैं. एनसीबी को जरूर उनके खिलाफ सबूत मिले होंगे, इसीलिए यह गिरफ्तारी हुई है.

सुशांत सिंह राजपूत डेथ केस में सुशांत के पिता और उनके परिवार ने रिया चक्रवर्ती पर दोषी होने का आरोप लगाया है. इस केस की जांच CBI कर रही है. इससे पहले रिया से प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई भी पूछताछ कर चुके हैं. ड्रग्स का एंगल सामने आने के बाद मामले में NCB की एंट्री हुई. ड्रग्स लेने, खरीदने और ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े वॉट्सऐप चैट सामने आने और रिया के घर से मिले इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में भी ड्रग्स से जुड़े कुछ सबूत मिलने के बाद NCB ने जांच शुरू की.

ड्रग खरीदने के मामले में पहले रिया के भाई शोविक चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हुई और अब रिया चक्रवर्ती भी अरेस्ट कर ली गई हैं. इसके अलावा सुशांत सिंह राजपूत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा और राजपूत के निजी स्टाफ सदस्य दीपेश सावंत समेत कुछ अन्य लोगों को भी एनसीबी गिरफ्तार कर चुका है. खबर है कि NCB द्वारा की गई कड़ी पूछताछ में रिया ने तमाम नए राजों को खोला है. रिया, शौविक ने 25 बॉलीवुड सेलेब्स के नाम लिए हैं, जिन्हें ड्रग्स केस में एनसीबी समन करेगा. रिया ने उन बॉलीवुड पार्टियों के नाम भी दिए हैं जहां ड्रग्स ली जाती थी.

