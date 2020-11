RBI के ट्विटर हैंडल ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, 10 लाख से ज्यादा हुए फॉलोअर्स

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नाम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है. RBI के ट्विटर पर फॉलोअर्स की संख्या 10 लाख को पार कर गई है. रिजर्व बैंक यह उपलब्धि हासिल करने वाला दुनिया का पहला केंद्रीय बैंक है. माइक्रोब्लॉगिंग साइट पर 10 लाख फॉलोअर्स के साथ रिजर्व बैंक ने अमेरिका के फेडरल रिजर्व और यूरोपीय केंद्रीय बैंक (यूसीबी) को पीछे छोड़ दिया है.

रिजर्व बैंक के ट्विटर हैंडल पर उपलब्ध सूचना के अनुसार उसके फॉलोअर्स की संख्या 27 सितंबर, 2020 को 9.66 लाख थी, जो अब 10 लाख हो गई है. रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकान्त दास ने रविवार को ट्वीट किया, ‘‘रिजर्व बैंक के ट्विटर अकाउंट पर आज फॉलोअर्स की संख्या 10 लाख हो गई है. इसके लिए रिजर्व बैंक में मेरे सभी सहयोगियों को बधाई.’’

RBI Twitter account reaches one million followers today. A new milestone. Congratulations to all my colleagues in RBI.

RBI के बाद ट्विटर पर जिस केन्द्रीय बैंक के सबसे ज्यादा फॉलोअर हैं, वह मेक्सिको का केन्द्रीय बैंक Banco de Mexico है. इस बैंक के 7.74 लाख फॉलोअर हैं. इसके बाद 7.57 लाख फॉलोअर्स के साथ बैंक ऑफ इंडोनेशिया है. दुनिया के सबसे शक्तिशाली केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व के ट्विटर पर फॉलोअर्स की संख्या सिर्फ 6.67 लाख है और यह चौथे नंबर पर है. वहीं यूरोपीय केंद्रीय बैंक 5.91 लाख फॉलोअर्स के साथ पांचवें नंबर पर है.

ट्विटर पर फॉलोअर्स के मामले में छठें नंबर पर 3.82 फॉलोअर्स के साथ सेंट्रल बैंक ऑफ ब्राजील और 7वें नंबर पर 3.17 लाख फॉलोअर्स के साथ बैंक ऑफ इंग्लैंड है. 1.80 लाख फॉलोअर्स के साथ 8वें नंबर पर बैंक ऑफ कनाडा और 1.16 लाख फॉलोअर्स के साथ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है. दसवें नंबर पर रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया है, जिसके 49200 फॉलोअर हैं.

अमेरिका का केंद्रीय बैंक मार्च, 2009 में ट्विटर से जुड़ा था. वहीं ईसीबी अक्टूबर, 2009 से ट्विटर से जुड़ा है. 85 साल पुराने रिजर्व बैंक का ट्विटर खाता जनवरी, 2012 में शुरू हुआ था. गवर्नर दास का अलग ट्विटर हैंडल है, जिस पर फॉलोअर्स की संख्या 1.35 लाख है. मार्च, 2019 में ट्विटर पर रिजर्व बैंक के फालोअर्स की संख्या 3,42,000 थी, जो मार्च, 2020 में दोगुने से अधिक होकर 7,50,000 हो गई. एक अधिकारी ने बताया कि कोरोना वायरस महामारी के दौरान लगाए गए सात सप्ताह के लॉकडाउन में रिजर्व बैंक के ट्विटर पर फॉलोअर्स की संख्या में 1.5 लाख से अधिक की वृद्धि हुई है. चालू वित्त वर्ष में 2.5 लाख फॉलोअर्स रिजर्व बैंक के ट्विटर हैंडल से जुड़े हैं.

