RBI ने सोना बेचने की खबरों को बताया झूठा, ट्विटर पर दी सफाई

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने उन मीडिया रिपॉर्ट्स को झूठा बताया है जिनमें यह बताया गया था कि RBI सोना बेच रहा है. RBI ने कहा है कि उसने सोने को बेचना या उसकी ट्रेडिंग करने की काई शुरुआत नहीं की है. RBI ने ट्वीट किया है कि मीडिया के कुछ प्लेटफॉर्म्स पर यह दावा किया जा रहा है कि RBI सोने को बेच रहा है या उसकी ट्रेडिंग कर रहा है. इस बात को स्पष्ट किया जाता है कि RBI सोने को न बेच रहा हा और न उसकी ट्रेडिंग कर रहा है.

RBI की यह सफाई इकॉनोमिक टाइम्स में छपी उस रिपोर्ट के बाद आई है जिसमें यह कहा गया था कि RBI अपने रिजर्व से 1.15 बिलियन डॉलर का सोना बेच रहा है. उस रिपोर्ट में RBI के weekly statistical supplement data का हवाला देते हुए यह कहा गया था कि जुलाई की शुरूआत से उसने 5.1 बिलियन डॉलर का सोना खरीदा है और 1.15 बिलियन डॉलर का सोना बेचा है.

अखबार ने RBI के डाटा का हवाला दिया था कि देश के फॉरेक्स रिजर्व में सोने का मूल्य 11 अक्टूबर को 26.7 बिलियन डॉलर है. रिपॉर्ट में कहा गया था कि फॉरेक्स रिजर्व में सोने का स्टॉक का रिवेल्युएशन महीने में एक बार किया जाता है. आखिरी हफ्तों में कोई भी बदलाव सोने की खरीद या बिक्री की ओर संकेत करता है. हालांकि, सेंट्रल बैंक ने कहा था कि यह बदलाव रिवेल्यूएशन की फ्रिक्वेंसी में बदलाव की वजह से है और यह सोने की अंतरराष्ट्रीय कीमतों और एक्सचेंज रेट पर निर्भर है.

The fluctuation in value depicted in Weekly Statistical Supplement (WSS) is due to change in frequency of revaluation from monthly to weekly basis and is based on international prices of gold and exchange rates. (2/2)

रिपॉर्ट में RBI के नजदीकी सूत्रों का हवाला देते हुए कहा गया था कि यह हो सकता है कि सेंट्रल बैंक ने हाल में ही खरीदे सोने में कुछ बेचा हो. ऐसा भी हो सकता है कि सोने की ट्रेडिंग treasury operations का हिस्सा हो, जैसे करेंसी में ट्रेडिंग की जाती है.

