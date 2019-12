अब ATM ट्रांजैक्शन होगा सुरक्षित, RBI ने बनाई नई गाइडलाइंस

देश में एटीएम ट्रांजैक्शन से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. इसी को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने गुरुवार को एटीएम ट्रांजैक्शन को सुरक्षित करने के लिये नए कदम का एलान किया है. अपनी द्विमासिक स्टेटमेंट ऑन डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी पॉलिसी में केंद्रीय बैंक ने कहा है कि कुछ बैंक एटीएम से जुड़ी सेवाओं के लिये थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर पर निर्भर होते हैं.

इन सर्विस प्रोवाइडर्स पर साइबर खतरा बना रहता है और इसके साथ ही ये पेमेंट सिस्टम से भी जुड़े होते हैं. इसलिये RBI ने यह फैसला किया है कि बैंकों और दूसरी रेगुलेटेड इकाइयों के लिये थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ अपने एग्रीमेंट में कुछ अनिवार्य साइबर कंट्रोल को भी शामिल करना जरूरी होगा.

केंद्रीय बैंक ने कहा कि अनिवार्य गाइडलाइंस से सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए साइबर सुरक्षा के लिये कदम लेना जरूरी हो जाएगा. उन्हें अपने ऐप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में इसके लिये कुछ बदलाव करने होंगे और लगातार निगरानी रखनी होगी.

RBI ने कहा है कि गाइडलाइंस की वजह से साइबर सुरक्षा के लिये लिये उपायों का क्रियान्वयन, स्टोरेज पर कंट्रोल, संवेदनशील डेटा की प्रोसेसिंग और ट्रांसमीशन, फोरेंसिक जांच के लिये व्यवस्था बनना और घटना पर तुरंत जरूरी कदम उठाने के लिये व्यवस्था करना जरूरी हो जाएगा. रिजर्व बैंक इससे जुड़ी गाइडलाइंस 31 दिसंबर तक लागू करेगा.

RBI ने गुरुवार को अपनी मौद्रिक नीति का एलान करते हुए रेपो रेट में कोई कटौती नहीं की. चालू वित्त वर्ष 2019-20 की 5वीं द्विमासिक मौद्रिक नीति का एलान करते हुए ​RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने रेपो रेट को 5.15 फीसदी पर बरकरार रखा है. रिवर्स रेपो रेट भी 4.90 फीसदी ही बना रहेगा. रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान 6.1 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया है.

