Republic Day रिहर्सल परेड पर इन रास्तों पर बंद होगी आवाजाही, बाहर निकलने से पहले देख लें ट्रैफिक एडवायजरी

Republic Day Full Dress Rehearsal Parade: गणतंत्र दिवस को लेकर आज 23 जनवरी को पूरे ड्रेस में रिहर्सल होगा. यह रिहर्सल 9:50 बजे विजय चौक से शुरू होगा और नेशनल स्टेडियम तक बढ़ेगा. रिहर्सल के दौरान किसी को भी विजय चौक जाने की इजाजत नहीं होगी. इसके अलावा दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कहा है कि इस दौरान राजपथ इंटरसेक्शंस पर भी आवाजाही बंद रहेगी. मेट्रो तो चलती रहेंगी लेकिन केंद्रीय सचिवालय और उद्योग भवन पर प्रवेश और निकासी बंद रहेगी.

गणतंत्र दिवस को लेकर रिहर्सल परेड विजय चौक से शुरू होगी. उसके बाद राजपथ, अमर जवान ज्योति, इंडिया गेट, आर/ए प्रिंसेज पैलेस, टी/एल तिलक मार्ग रेडियल रोड के बाद सी हेक्जागन से दाहिने तरफ मुड़ेगी. इसके बाद यह बायीं तरफ मुड़कर गेट नंबर 1 से नेशनल स्टेडियम में प्रवेश करेगी.

Full dress rehearsal for Republic Day to start at 9.50am today from Vijay Chowk and will proceed to National Stadium. No traffic allowed on Vijay Chowk till rehearsal is over. No cross traffic allowed on Rajpath intersections: Delhi Traffic Police pic.twitter.com/i86tR5Twcj

उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की आवाजाही के लिए

पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की तरफ

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए

पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए

