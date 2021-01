Republic Day: 26 जनवरी को लेकर दिल्ली मेट्रो ने जारी की एडवायजरी, ट्रैवल करने से पहले जान लें

Republic Day 2021: 26 जनवरी पर गणतंत्र दिवस को लेकर देशभर में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की जा रही है. दिल्ली मेट्रो ने भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर खास तैयारियां की हैं और यात्रियों के लिए एडवायजरी जारी कर दी है. दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) ने कहा है कि सभी मेट्रो पार्किंग लॉट 25 जनवरी सुबह 6 बजे से ले​कर 26 जनवरी दोपहर 2 बजे तक बंद रहेंगे. यह कदम सुरक्षा इंतजामात का हिस्सा है.

दिल्ली मेट्रो ने ट्वीट करके प्रमुख मेट्रो स्टेशनों के बारे में भी कुछ दिशानिर्देश जारी किए हैं. कहा गया है कि के​न्द्रीय सचिवालय और उद्योग भवन मेट्रो स्टेशन गणतंत्र दिवस पर दोपहर 12 बजे तक बंद रहेंगे. 26 जनवरी को यात्री केन्द्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन को केवल लाइन 2 और लाइन 6 के बीच इंटरचेंज के रूप में ही इस्तेमाल कर सकेंगे.

दिल्ली मेट्रो ने यह भी कहा है कि पटेल चौक और लोक कल्याण मार्ग मेट्रो स्टेशनों पर एंट्री और एग्जिट 26 जनवरी सुबह 8.45 बजे से दोपहर 12 बजे तक बंद रहेंगे. हुडा सिटी सेंटर-समयपुर बादली मेट्रो लाइन पर सेवाएं 26 जनवरी को आंशिक तौर पर ही चालू रहेंगी.

Republic Day Update

Entry/exit to the following stations will remain closed for a short period on 26th January 2021. Interchange shall be available at Central Secretariat.

Parking facilities will remain closed from 6 AM on 25th January till 2 PM on 26th January at all stations. pic.twitter.com/nxstFNQdof

— Delhi Metro Rail Corporation I कृपया मास्क पहनें???? (@OfficialDMRC) January 24, 2021