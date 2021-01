Republic Day 2021: गणतंत्र दिवस पर पहली बार दिखा राफेल का जलवा, आसमान में भारत की ताकत का प्रदर्शन

72nd Indian Republic Day: भारतीय सेना में शामिल हुआ नया राफेल लड़ाकू विमान भारत की गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार दिखा. राफेल ने अकेले ब्रह्मास्त्र फॉर्मेशन और चार दूसरे फाइटर जेट के साथ मिलकर एकलव्य दिखाया. लड़ाकू विमान ने एकलव्य को करीब 300 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरकर दिखाया, जिसमें साथ में दो Jagaur और दो MIG-29 एयरक्राफ्ट थे. पांच विमानों ने वी शेप बनाया जिसमें राफेल सबसे आगे था.

25 हजार दर्शकों ने राफेल की उड़ान को देखा. भारतीय वायु सेना की ताकत को बढ़ावा देने वाले राफेल लड़ाकू विमान को पिछले साल 10 सितंबर को शामिल किया गया था. जैसा कि गणतंत्र दिवस पर आम तौर पर किया जाता है, फ्लाईपास्ट दो ब्लॉक में बंटा था, पहला परेड के साथ और दूसरा परेड के बाद था. पहले ब्लॉक में, तीन फॉर्मेशन थे. पहला निशान था, जिसमें चार Mi17V5 एयरक्राफ्ट शामिल हुए जिन्होंने राष्ट्रीय ध्वज और तीनों सेवाओं का लोगो रखा था. इसके बाद आर्मी एविएशन कॉप्स द्वारा ध्रुव फॉर्मेशन किया गया था.

आखिरी रूद्र फॉरमेशन था, जिसमें एक Dakota एयरक्राफ्ट के साथ दो Mi17V5 हेलिकॉप्टर थे, जिन्होंने 1971 की लड़ाई में भारत की जीत की 50वीं सालगिरह को मनाया. Dakotas ने उस लड़ाई में बड़ी भूमिका निभाई थी. पिछले साल 16 दिसंबर को, भारत ने एक साल लंबी चलने वाली उसकी पाकिस्तान पर जीत के जश्न को शुरू किया था. फ्लाईपास्ट के दूसरे ब्लॉक में नौ फॉरमेशन शामिल थे. ये सुदर्शन, रक्षक, भीम, नेत्र, गरूड़, एकलव्य, त्रिनेत्रा, विजय और ब्रह्मास्त्र थे.

सुदर्शन फॉर्मेशन में एक चिनूक और दो Mi17V5 हेलिकॉप्टर शामिल हुए. रक्षक में एक Mi-35 और चार अपाचे हेलिकॉप्टर शामिल थे. भीम फॉर्मेशन में तीन C-130J एयरक्राफ्ट और नेत्र फॉर्मेशन थे, जिसमें देश में विकसित नेत्र और दो सुखोई 30 लड़ाकू विमान थे.

