अगर आपके पास है ड्रोन तो 31 जनवरी तक करा लें रजिस्ट्रेशन, वर्ना जाना पड़ सकता है जेल

विमानन मंत्रालय ने मानकों का अनुपालन नहीं करते हुए ड्रोन उड़ाने वाले सभी लोगों को चेतावनी दी है कि वे 31 जनवरी तक अपने ड्रोन का रजिस्ट्रेशन करा लें. अगर इस तारीख तक वे ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता और विमान अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी. मंत्रालय ने यह कदम अमेरिकी ड्रोन हमले में शीर्ष ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी के मारे जाने के चलते उठाया है.

ईरान के विशिष्ट अल-कुद्स बल के प्रमुख मेजर जनरल सुलेमानी तीन जनवरी को उस वक्त अमेरिकी सेना के ड्रोन से किए गए मिसाइल हमले में मारे गए थे, जब उनका काफिला बगदाद अंतरराष्ट्रीय हवाई्ड्डे से निकल रहा था.

मंत्रालय ने एक नोटिस में कहा कि सरकार के संज्ञान में ऐसे ड्रोन और उनका संचालन करने वाले आए हैं, जो सीएआर (नागर विमानन आवश्यकताएं) का अनुपालन नहीं करते. असैनिक ड्रोनों और ड्रोन संचालकों की पहचान की सुविधा के लिए ऐसे ड्रोनों और ड्रोन संचालकों को एक बार स्वैच्छिक प्रकटीकरण का मौका दिया जा रहा है. ड्रोन रखने वाले सभी लोगों को 31 जनवरी 2020 शाम 5 बजे तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी. अगर किसी के पास एक से ज्यादा ड्रोन हैं तो हर ड्रोन के लिए अलग रजिस्ट्रेशन होगा.

ड्रोन एनलिस्टमेंट फॉर्म दो हिस्सों में बंटा है. ड्रोन मालिक की जानकारी अपलोड करने के बाद एक ओनरशिप एक्नॉलेजमेंट नंबर (OAN) ओनर के पास आएगा. इसके इस्तेमाल से ओनर ड्रोन संबंधी जानकारी अपलोड कर सकेगा और उसे ड्रोन एक्नॉलेजमेंट नंबर (DAN) मिलेगा. एक से ज्यादा ड्रोन होने की स्थिति में एनलिस्टमेंट अलग-अलग होगा लेकिन एक ही OAN इस्तेमाल होगा. हालांकि DAN हर ड्रोन के लिए अलग-अलग रहेगा. याद रखें OAN या DAN का होना भारत में ड्रोन उड़ाने का अधिकार नहीं देता है.

ड्रोन पर फिक्की की एक समिति के सह-अध्यक्ष अंकित मेहता ने पिछले साल 22 अक्टूबर को कहा था कि भारत में अवैध ड्रोनों की संख्या 50 से 60 हजार होने की उम्मीद है. नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने 27 अगस्त 2018 को सीएआर जारी किया था ताकि भारतीय हवाई क्षेत्र में असैनिक ड्रोनों के इस्तेमाल को नियमित किया जा सके. ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया (डीएफआई) के निदेशक-भागीदारी स्मित शाह का कहना है कि नागर विमानन द्वारा उठाए गए इस कदम से भारत में मौजूद ड्रोनों की सटीक संख्या उपलब्ध होगी.

Input: PTI

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.