1 अप्रैल से क्यों महंगा हो जाएगा पेट्रोल-डीजल, इंडियन ऑयल ने बताई वजह

आगामी 1 अप्रैल 2020 से आपको पेट्रोल और डीजल (Petrol-Diesel) के लिए कुछ ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी. इसकी अहम वजह है कि आपको अब देश में भी दुनिया का सबसे साफ फ्यूल मिलेगा. ऑयल मार्केटिंग कंपनी इंडियन ऑयल (IOC) ने शुक्रवार को कहा कि कंपनी 1 अप्रैल से कम उत्सर्जन वाले BS-VI फ्यूल की सप्लाई के लिए तैयार है. हालांकि, ​ग्राहकों को इस स्वच्छ फ्यूल के लिए कुल ज्यादा रिटेल कीमत चुकानी पड़ेगी. ऐसा माना जा रहा है BS-VI पेट्रोल-डीजल की कीमतों में 70 पैसे से 1.20 रुपये/लीटर की बढ़ोतरी हो सकती है.

पीटीआई के अनुसार, IOC के चेयरमैन संजीव सिंह ने बताया कि देश सबसे बड़े तेल सप्लायर इंडियन ऑयल ने अपनी रिफाइनरी को अपग्रेड करने के लिए 17,000 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च किए हैं.

संजीव सिंह ने कहा, ”1 अप्रैल से फ्यूल की खुदरा कीमतों में निश्चित रूप से बढ़ोतरी होगी. पूरे देश में नया फ्यूल मिलने लगेगा, जिसमें सल्फर की मात्रा केवल 10 पीपीएम रह जाएगी. अभी फ्यूल में सल्फर की मात्रा 50 पीपीएम (पार्टस पर मिलियन) है.” सिंह ने हालांकि इस बात का खुलासा नहीं किया कि कीमतों में कितनी बढ़ोतरी होगी. लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि ग्राहकों पर इसका बहुत अधिक असर नहीं होगा.

उन्होंने बताया कि तेल कंपनियों ने अपनी रिफाइनरीज को अपग्रेड करने के लिए 35,000 करोड़ रुपये का निवेश किया. इनमें से 17,000 करोड़ रुपये इंडियन ऑयल ने खर्च किये. इससे पिछले हफ्ते BPCL ने कहा था कि उसने 7,000 करोड़ रुपये का निवेश किया. हालांकि, ओएनजीसी प्रमोटेड HPCL ने अबतक इस बात का खुलासा नहीं किया कि BS-VI फ्यूल अपग्रेडेशन के लिए उसने कितना खुलासा किया है. HPCL ने कहा था कि 26-27 फरवरी से वह बीएस6 फ्यूल की सप्लाई के लिए तैयार है और इसकी बिक्री वह केवल 1 मार्च से करेगी.

सिंह का कहना है कि आईओसी 15 दिन पहले बीएस6 फ्यूल का उत्पादन शुरू कर चुकी है और उसके डिपो और कन्टेनर्स अब तैयार है. हालांकि, कुछ सुदूर जगहों पर जहां खपत बहुत कम है वहां कुछ और समय लग सकता है. लेकिन कंपनी योजना पूरे बीएस4 स्टॉक को खत्म कर उसकी जगह नए फ्यूल की सप्लाई शुरू करने की है.

ऐसा माना जा रहा है BS-VI पेट्रोल-डीजल की कीमतों में 70 पैसे से 1.20 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो सकती है. लेकिन, सिंह का कहना है कि इस तरह के औसत अनुमान पर पहुंचना मुमकिन नहीं है क्योंकि प्रत्येक रिफाइनरी की अपनी जटिलताएं है. लेकिन उन्होंने यह भरोसा दिया कि मूल्य वृद्धि ग्राहकों को बोझ नहीं लगेगी.

