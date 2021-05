Sputnik V का भारत में उत्पादन शुरू, RDIF और Panacea Biotec ने किया एलान, साल में 10 करोड़ डोज बनाने की तैयारी

Covid-19 Vaccine India: रूस में विकसित कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक वी (Sputnik V) का भारत में उत्पादन शुरू हो गया है. सोमवार को यह एलान रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड (RDIF) और भारतीय ड्रग कंपनी Panacea Biotec ने किया. स्पुतनिक वी की पहली खेप का उत्पादन Panacea बायोटेक हिमाचल प्रदेश के बद्दी में शुरू हुआ है. वैक्सीन के पहले बैच को क्वॉलिटी कंट्रोल की जांच के लिए रूस के Gamaleya सेंटर में भेजा जाएगा. रूस में विकसित स्पुतनिक वी वैक्सीन को भारत सरकार ने 12 अप्रैल 2021 को इमरजेंसी अप्रूवल दिया था. देश में इस वैक्सीन के जरिए टीकाकरण की शुरुआत 14 मई को हुई है.

RDIF और Panacea बायोटेक ने एक संयुक्त बयान में कहा कि वैक्सीन का बड़े स्तर पर उत्पादन इस गर्मियों में शुरू होने की उम्मीद है. इसमें आगे कहा गया है कि जैसा अप्रैल में एलान किया गया था, RDIF और Panacea ने हर साल स्पुतनिक वी के 100 मिलियन यानी 10 करोड़ डोज उत्पादन करने पर सहमति जताई है. RDIF के चीफ एग्जीक्यूटिव Kirill Dmitriev ने कहा कि Panacea Biotec के साथ समझौते के तहत भारत में उत्पादन की शुरूआत महामारी के खिलाफ लड़ाई में काफी मददगार साबित होगी.

उन्होंने आगे कहा कि स्पुतनिक वी के भारत में उत्पादन से कोरोना महामारी की इस खतरनाक लहर पर जितना जल्दी हो सके काबू पाने में मदद मिलेगी. बाद में इस वैक्सीन को दुनिया भर के देशों में निर्यात भी किया जाएगा, ताकि वहां भी वायरस को फैलने से रोकने में मदद मिल सके. Panacea बायोटेक के एमडी राजेश जैन ने कहा कि भारत में स्पुतनिक वी के उत्पादन की शुरूआत बेहद महत्वपूर्ण कदम है. उन्होंने कहा कि RDIF के साथ मिलकर किया जा रहा यह प्रयास देश और दुनिया में महामारी के कारण बिगड़े हालात को सामान्य बनाने में योगदान करेगा.

