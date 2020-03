COVID-19: RBI ने दी कैश के इस्तेमाल से बचने की सलाह, कहा- 24 घंटे कर सकते हैं NEFT, IMPS, UPI से पेमेंट

कोरोना वायरस (Corona Virus) जंगल में लगी आग की तरह पूरी दुनिया में तेजी से फैलता जा रहा है. देशों की सरकारों से लेकर कंपनियों और आम आदमी तक हर कोई अपने स्तर पर इसे फैलने से रोकने की कवायद में जुटा है. भारत में इसके मरीजों की संख्या 114 हो चुकी है. ऐसे में RBI ने भी अपनी तरफ से कदम उठाया है.

RBI ने लोगों को कैश के इस्तेमाल से बचने को कहा है और डिजिटल ट्रांजेक्शन के ज्यादा इस्तेमाल पर जोर दिया है. RBI ने आम लोगों को जानकारी दी है कि नकदी रहित डिजिटल पेमेंट विकल्प जैसे NEFT, IMPS, UPI और BBPS 24 घंटे उपलब्ध हैं. इनके जरिए कभी भी फंड ट्रांसफर, सामान की खरीदारी, सर्विसेज का लाभ, बिलों का पेमेंट आदि किया जा सकता है.

RBI: Public can use these modes of digital payment from the convenience of their homes through online channels like mobile banking, internet banking, cards, etc. and avoid using cash which may require going to crowded places for sending money or paying bills. #Coronavirus https://t.co/VmqDVK65mp

— ANI (@ANI) March 16, 2020