RBI ने वीडियो से बैंक ग्राहकों को किया सावधान, बहुत करीबी के साथ भी साझा न करें ये डेटा

जैसे-जैसे डिजिटल तरीके से लेन-देन बढ़ रहा है, फ्राड करने के तरीके भी बदल रहे हैं. डिजिटली लेन-देन में फर्जीवाड़े को रोकने के लिए केंद्रीय बैंक RBI (रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया) सभी लोगों को जागरुक करने की लगातार मुहिम चला रहा है. इसी के तहत केंद्रीय बैंक ने अपनी आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक रैपर वीडियो पोस्ट किया है. 47 सेकंड के इस वीडियो में आरबीआई ने ‘आरबीआई कहता है…जानकार बनिए, सतर्क रहिए’ टैगलाइन के साथ सभी को जागरूक किया है कि किसी भी नजदीकी शख्स के साथ भी OTP जैसी जानकारियों को साझा न करें.

. @RBI Kehta Hai.. A little caution takes care of a lot of trouble. Never respond to requests to share PIN, OTP or bank account details. Block your card if stolen, lost or compromised. #rbikehtahai #StaySafe #BeAware #BeSecure https://t.co/mKPAIp5rA3 pic.twitter.com/V3PRYl5351

केंद्रीय बैंक आरबीआई ने ट्विटर पर जो वीडियो पेश किया है, उसमें लोगों से बैंकिंग डिटेल्स को लेकर सावधानी बरतने को कहा है. थोड़ी सी सावधानी से बड़ी दुर्घटना से बचा जा सकता है. आरबीआई ने लोगों से अनुरोध किया है कि किसी से भी अपना पिन, ओटीपी या बैंक खाते से जुड़ी डिटेल्स साझा न करें. इसके अलावा आरबीआई ने कहा कि अगर आपका डेबिट या क्रेडिट कार्ड खो गया है, चोरी हो गया है या किसी ने उसके साथ छेड़खानी की है तो उसे तुरंत ब्लॉक कराएं.

केंद्रीय बैंक समेत सभी बैंक अपने ग्राहकों को धोखाधड़ी से बचने के लिए सतर्कता मैसेज भेजते रहते हैं. बैंक अपनी तरफ से किसी भी ग्राहक की बैंकिंग डिटेल्स जैसे कि पिन कोड, ओटीपी जानने के लिए कॉल नहीं करता है. बैंक टोल फ्री नंबर से मिलते-जुलते नंबर से भी कॉल आने पर PIN, OTP या बैंक खाते से जुड़ी जानकारी नहीं साझा करनी चाहिए.

