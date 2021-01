क्या 5, 10 और 100 रु की पुरानी सीरीज के बैंक नोट होंगे बंद? RBI ने दी स्पष्ट जानकारी

पिछले कुछ दिनों से ऐसी खबरें चल रही हैं कि देश में 5 रु, 10 रु और 100 रु के पुराने नोट बंद होने जा रहे हैं. लेकिन यह खबर सच नहीं है. भारत के केन्द्रीय बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने इस बारे में स्पष्टीकरण जारी किया है. RBI ने ने ट्वीट करके कहा है कि निकट भविष्य में 5 रु, 10 रु और 100 रुपये के पुराने सीरीज के नोट चलन से बाहर होने की खबर गलत है.

With regard to reports in certain sections of media on withdrawal of old series of ₹100, ₹10 & ₹5 banknotes from circulation in near future, it is clarified that such reports are incorrect.

बता दें कि पिछले सप्ताह के आखिर में कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि देश में 5, 10 और 100 रुपये के पुराने सीरीज के नोट मार्च 2021 तक RBI द्वारा चलन से बाहर कर दिए जाएंगे. यानी मार्च 2021 के बाद ये नोट नहीं चलेंगे. लेकिन अब RBI द्वारा स्पष्टीकरण जारी किए जाने के बाद इन अफवाहों पर विराम लग जाएगा.

National Voter’s Day: आ गया डिजिटल वोटर ID कार्ड, स्मार्टफोन में रख सकेंगे सेव; ऐसे करें डाउनलोड

इससे पहले 24 जनवरी को PIB फैक्ट चेक ने भी दावों को खारिज करते हुए कहा था, ”एक खबर में दावा किया जा रहा है कि आरबीआई द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मार्च 2021 के बाद 5, 10 और 100 रुपये के पुराने नोट नहीं चलेंगे. यह दावा फर्जी है. RBI ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है.” PIB Fact Check केन्द्र सरकार की पॉलिसी/स्कीम्स/विभाग/मंत्रालयों को लेकर गलत सूचना को फैलने से रोकने के लिए काम करता है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.