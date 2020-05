RBI Governor Press Conference: ब्याज दरों में कटौती से लोन मोरेटोरिम बढ़ने तक, आरबीआई के बड़े एलान

RBI Governor Shaktikanta Das press conference: रिजर्व बैंक आफ इंडिया (RBI) ने रेपो रेट में 40 बेसिस प्वॉइंट की फिर कटौती की है. रेपो रेट अब घटकर 4.40 फीसदी की जगह 4 फीसदी रह गया है. इसके पहले मार्च में भी रेपो रेट में 75 बेसिस प्वॉइंट की कटौती की गई थी. RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि MPC की बैठक में 6 में से 5 सदस्यों ने ब्याज दरें घटाने के पक्ष में सहमति जताई. रिजर्व बैंक आफ इंडिया (RBI) के गवर्नर शक्तिकांत दास आज प्रेस कांफ्रेंस में इस बात की जानकारी दी है. इसके पहले भी आरबीआई गवर्नर 27 मार्च और 17 अप्रैल को कोविड-19 से जुड़े एलान कर चुके हैं.

आरबीआई ने लोन मोरेटोरियम की अवधि को भी 3 महीने बढ़ाने का एलान किया. अब लोन पर मोरेटोरियम की अवधि अगस्त तक बढ़ा दिया गया है. यानी आप अपने लोन की ईएमआई को 3 महीने और रोकने का विकल्प ले सकते हैं. पहले यह मार्च से मई तक के लिए था, जो अब मार्च से अगस्त तक के लिए हो गया है.

आरबीआई गवर्नर ने कहा कि इस साल वर्ल्ड ट्रेड के वॉल्यूम में 13-32 फीसदी गिरावट आ सकती है. उन्होंने कहा कि कोविड 19 की वजह से शहरी और ग्रामीण मांग दोनों में कमी आई है. उन्होंने कहा कि मार्च में प्राइवेट कंजम्पशन में कमी आई है और इस दौरान कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के प्रोडक्शन में 33 फीसदी गिरावट देखने को मिली. उन्होंने कहा, चालू वित्तीय वर्ष की जीडीपी ग्रोथ रेट नेगेटिव रह सकता है. आपको बता दें कि दुनिया की बड़ी एजेंसी भी इस बात की घोषण कर चुकी हैं.

लॉकडाउन की वजह से महंगाई बढ़ने की आशंका है. अनाजों की आपूर्ति एफसीआई से बढ़ानी चाहिए. देश में रबी की फसल अच्छी हुई है. बेहतर मॉनसून और कृषि से काफी उम्मीदे है. मांग और आपूर्ति का अनुपात गड़बड़ाने से देश की अर्थव्यवस्था थमी हुई है. सरकारी प्रयासों और रिजर्व बैंक की तरफ से उठाए गए कदमों का असर भी सितंबर के बाद दिखना शुरू होगा.

