RBI launches UPI ‘123PAY’: फीचर फोन से भी हो जाएगा यूपीआई पेमेंट, रिजर्व बैंक ने लॉन्च की सुविधा

UPI ‘123PAY’ for Feature Phones: अब फीचर फोन से भी UPI पेमेंट हो जाएगा. RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने मंगलवार यानी 8 मार्च को इसके लिए UPI ‘123PAY’ लॉन्च किया है. उन्होंने डिजिटल पेमेंट्स के लिए 24×7 हेल्पलाइन भी लॉन्च किया है, जिसका नाम डिजीसाथी है. आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने पिछले साल दिसंबर में फीचर फोन के लिए डिजिटल भुगतान सिस्टम लॉन्च करने की घोषणा की थी. देश में UPI एक पॉपुलर पेमेंट सिस्टम के रूप में उभरा है. UPI का पूरा नाम एकीकृत भुगतान इंटरफेस (Unified Payments Interface) है. मोबाइल से लिंक होगा बैंक अकाउंट UPI123Pay की मदद से यूजर्स फीचर फोन से UPI पेमेंट कर सकेंगे. स्कैन एंड पे छोड़ सभी तरह के ट्रांजेक्शन इससे किए जा सकेंगे. पेमेंट के लिए इंटरनेट जरूरी नहीं होगा. इस सुविधा का इस्तेमाल करने के लिए यूजर्स को अपने मोबाइन नंबर और बैंक अकाउंट को लिंक करना होगा. RBI का मानना है कि फीचर फोन के लिए UPI फैसिलिटी शुरू होने से गांवों में डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल बढ़ेगा. इससे फाइनेंशियल सेवाओं की पहुंच बढ़ेगी. गांवों में कई लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं होते हैं, इसके अलावा वहां इंटरनेट की उपलब्धता की भी गारंटी नहीं होती है. RBI Governor Shaktikanta Das launches UPI payments for feature phones -UPI123Pay and 24*7 helpline for digital payments -DigiSaathi



This will promote financial inclusion in our economy, he says. pic.twitter.com/Cf68oezsON — ANI (@ANI) March 8, 2022 बड़ी आबादी के पास फीचर फोन UPI पेमेंट प्लेटफॉर्म की शुरुआत 2016 में हुई थी. अब तक UPI पेमेंट के लिए स्मार्टफोन जरूरी था. इस वजह से गांवों में कई लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते थे. जबकि आज भी आबादी का एक बड़ा हिस्सा फीचर फोन का इस्तेमाल करता है. बता दें कि अक्टूबर 2021 के TRAI के आंकड़ों के अनुसार 118 करोड़ मोबाइल फोन यूजर्स हैं. देश में 74 करोड़ स्मार्टफोन यूजर्स हैं. बचे लोग फीचर फोन का इस्तेमाल करते हैं. UPI123Pay सुविधा के माध्यम से फीचर फोन यूजर्स स्मार्टफोन यूजर्स की तरह ही डिजिटल पेमेंट कर पाएंगे.

