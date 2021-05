RBI ने यूनाइटेड को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस किया रद्द, सभी बैंकिंग कारोबार पर लगा प्रतिबंध

Bank License Cancelled: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने पश्चिम बंगाल के बगनान में स्थित यूनाइटेड को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (United Co-Operative Bank Ltd.) का लाइसेंस रद्द कर दिया है. रिजर्व बैंक ने बैंक की खराब फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए यह फैसला लिया है. RBI द्वारा लाइसेंस रद्द किए जाने के बाद 13 मई 2021 से ही इस को-ऑपरेटिव बैंक के सभी तरह की बैंकिंग कारोबार पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. आरबीआई के अनुसार पश्चिम बंगाल के को-ऑपरेटिव सोसायटीज के रजिस्‍ट्रार ने भी बैंक को बंद करने और लिक्विडेटर की नियुक्ति करने का आग्रह किया था.

आरबीआई ने इस बारे में जारी बयान में कहा है कि यूनाइटेड को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड बैंकिंग रेग्‍युलेशन एक्‍ट, 1949 (Banking Regulation Act, 1949) के कुछ नियमों को भी पूरा नहीं कर रहा था. साथ ही कहा कि बैंक पर पाबंदियां नहीं लगाना उसके जमाकर्ताओं के हितों के लिए सही नहीं होगा. बैंक अपनी मौजूदा वित्तीय स्थिति के साथ अपने डिपॉजिटर्स को पूरा पेमेंट करने में भी असमर्थ होगा. अगर बैंक को कारोबार जारी रखने की इजाजत दी जाती है तो ये ग्राहकों के हितों के खिलाफ होगा. इस बात को ध्यान में रखते हुए बैंक का लाइसेंस रद्द करते हुए सभी गैंकिंग गतिविधियां पर तत्‍काल प्रभाव से पाबंदी लगाई जा रही है.

बैंक के सभी जमाकर्ताओं को डिपॉजिट इंश्‍योरेंस और क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) के जरिये पूरी जमा रकम लौटाई जाएगी. RBI ने कहा कि लाइसेंस रद्द होने और जरूरी कार्यवाही शुरू होने के साथ ही DICGC एक्‍ट, 1961 के तहत जमाकर्ताओं को उनकी रकम लौटा दी जाएगी. बैंक की ओर से ग्राहकों के बारे में जो आंकड़े उपलब्‍ध कराए गए हैं, उसके मुताबिक सभी जमाकर्ताओं को पूरी रकम लौटाई जाएगी. इसके लिए केंद्रीय नियमों के मुताबिक, 5 लाख रुपये तक की अधिकतम सीमा का पालन भी किया जाएगा.

