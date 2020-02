रतन टाटा Instagram पर हुए सुपरहिट, 5 महीनों में 10 लाख फॉलोअर्स जुड़े

टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा (Ratan Tata) के अब फोटो और वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम (Instagram) पर 10 लाख फॉलोअर्स हो गए हैं. रतन टाटा अक्टूबर 2019 में इस प्लेटफॉर्म से जुड़े थे और उनसे केवल पांच महीनों में 10 लाख फॉलोअर्स जुड़े हैं. उन्होंने इस खास मौके पर इंस्टाग्राम पर एक पिक्चर पोस्ट की और कहा कि उन्होंने अभी देखा है कि पेज पर लोगों की संख्या ने एक कीर्तिमान बना दिया है. उन्होंने कहा कि जब वे इंस्टाग्राम से जुड़े, तो उन्हें इस अद्भुत ऑनलाइन परिवार के बारे में उम्मीद नहीं थी और वे इसके लिए धन्यवाद करना चाहते हैं.

इसके साथ उन्होंने कहा कि इंटरनेट के युग में संबंधों की गुणवत्ता किसी भी संख्या से ज्यादा महत्वपूर्ण है. उन्होंने पोस्ट में लिखा कि फॉलोअर्स की कम्युनिटी का हिस्सा बनकर उनसे सीखना बहुत उत्साह देने वाला है और उन्हें इससे बेहद खुशी होती है. उन्होंने बताया कि वे चाहते हैं कि उनका और उनके फॉलोअर्स का यह सफर जारी रहे.

इंस्टाग्राम से जुड़ने के बाद रतन टाटा नियमित तौर पर पोस्ट कर रहे हैं और उनके पोस्ट मुख्य तौर पर जानवरों, उनकी अपनी कम उम्र की तस्वीरें और टाटा ग्रुप द्वारा किए गए सामाजिक क्षेत्र में काम हैं. इंस्टाग्राम को ज्वॉइन करने के बाद उनकी पहली तस्वीर में कहा कि पब्लिक लाइफ पर लंबे समय तक मौजूद न रहने के बाद, वे ऐसे विविध समुदाय से स्टोरीज को साझा करने और कुछ खास करने को लेकर उत्साहित हैं. रतन टाटा अपने फॉलोअर्स के बीच काफी लोकप्रिय हैं, जो उनके पोस्ट को लेकर काफी उत्साह में रहते हैं. उनकी आखिरी तस्वीर पर लगभग 3 लाख लाइक हैं.

रतन टाटा ने टाटा ग्रुप की कमान साल 1991 में अपने हाथों में ली थी और तब से कंपनी के चेयरमैन के तौर पर उन्होंने पूरी आक्रमकता के साथ कारोबार को वैश्विक बनाने के लिए काम किया. टाटा ग्रुप ने लंदन स्थित Tetley Tea को 2000 में 431.3 मिलियन डॉलर में खरीदा. उसके बाद कंपनी ने कई कंपनियों को खरीदा जिसमें दक्षिण कोरिया की कंपनी Daewoo Motors के ट्रक मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस, लग्जरी कार ब्रांड्स जगुआर और लैंड रोवर आदि. अभी भी, कंपनी के रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा विदेश से आता है.

रतन टाटा को पद्म भूषण मिल चुका है और वह साल 2012 में टाटा ग्रुप के चेयरमैन पद से रिटायर हुए हैं और नटराजन चंद्रशेखरन ने उनकी जगह ली है.

