Ayodhya Ram Temple: 1100 करोड़ की लागत से बनेगा अयोध्या राम मंदिर, साढ़े तीन साल में होगा तैयार

Ayodhya Ram Temple: अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करीब 1100 करोड़ रुपये की लागत से होगा. इस बजट में मंदिर के मुख्य ढांचे के अलावा राम मंदिर परिसर से जुड़ी लागत को शामिल है. मंदिर बनाने के लिए गठित किए गए ट्रस्ट के खजांची ने इसकी जानकारी दी. ट्रस्ट के मुताबिक निर्माण कार्य पूरा होने में साढे़ तीन साल तक का समय लग सकता है.

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के खजांची स्वामी गोविंद देव गिरिजी महाराज के मुताबिक स्ट्रक्चरल एक्सपर्ट्स और इंजीनियर्स मंदिर की नींव के लिए एक योजना तैयार कर रहे हैं. गिरिजी महाराज के मुताबिक मुख्य राम मंदिर के निर्माण में करीब 300-400 करोड़ रुपये की लागत आएगी जबकि पूरे परिसर के निर्माण में 1100 करोड़ रुपये से अधिक की लागत आएगी.

राम मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है. कांप्लेक्स की मजबूत नींव के लिए बांबे, दिल्ली, मद्रास, गुवाहाटी के IITs और सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, रूड़की के एक्सपर्ट्स समेत एलएंडटी व टाटा ग्रुप के विशेष इंजीनियर्स मिलकर योजना पर काम कर रहे हैं. गिरिजी महाराज के मुताबिक मंदिर की नींव के लिए जो विकल्प दिए गए हैं, उन पर ट्रस्ट की बैठक में विमर्श किया जाएगा और अंतिम फैसला लिया जाएगा.

गिरिजी महाराज के मुताबिक केंद्र सरकार द्वारा गठित की गई समिति ने दुनिया भर से अब तक 100 करोड़ से अधिक का दान प्राप्त किया है. इसके अलावा देश भर के 4 लाख गांवों और 11 करोड़ परिवारों से भी संपर्क किया जा रहा हैं ताकि वे इस महान कार्य में हिस्सा ले सकें. ट्रस्ट ने राम मंदिर के निर्माण के लिए बड़े स्तर पर लोगों से संपर्क और फंड योगदान से जुड़ा कैंपेन शुरू किया है. कुछ दिनों पहले दान के संग्रह के लिए विदर्भ क्षेत्रीय कार्यालय भी स्थापित किया गया था.

