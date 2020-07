Rakshabandhan Gift Ideas 2020: बहन को गिफ्ट करने के लिए इस बार ऑनलाइन शॉपिंग, स्मार्टफोन से स्मार्टवॉच तक ढेरों हैं ऑप्शन

Rakshabandhan gift ideas for sister 2020: भाई-बहन का त्योहार रक्षाबंधन (Rakshabandhan) नजदीक है. इस बार यह त्योहार कोरोनावायरस महामारी के काल में मनाया जाने वाला है. लिहाजा रक्षाबंधन की खरीदारी करते वक्त मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग आदि सभी एहतियात और सावधानियां बरतें. रक्षाबंधन पर हर भाई बहन के लिए ऐसा गिफ्ट चाहता है, जिसे देखकर बहन खुश हो जाए और जो उसके बजट से बाहर भी न हो. अगर आप भी अपनी बहन के गिफ्ट को लेकर कन्‍फ्यूज हैं तो कुछ ऑप्शंस आपकी मदद कर सकते हैं. ये सारी शॉपिंग आप ऑनलाइन कर सकते हैं.

आप बहन को स्मार्ट वॉच या फिटनेस बैंड गिफ्ट कर सकते हैं. 5000 रुपये के अंदर आपको काफी अच्छे फिटनेस बैंड और स्मार्ट वॉच मिल जाएंगे. अगर स्मार्ट वॉच नहीं देना चाहते हैं तो अच्छी रिस्ट वॉच भी दी जा सकती है. अगर ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो अमेजन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा जैसी ई-कॉमर्स साइट्स का भी रुख कर सकते हैं. वहां आपको अच्छे डिस्काउंट पर प्रॉडक्ट उपलब्ध हो जाएगा.

लड़कियों को हैंडबैग काफी पसंद होते हैं. इसकी वजह है कि इसमें उनके जरूरत की सारी चीजें आ जाती हैं, साथ ही यह फैशन के अनुरूप भी होते हैं. तो आप हैंडबैग को गिफ्ट के तौर पर चुन सकते हैं.

बहन को हेयर स्‍ट्रेटनर भी गिफ्ट कर सकते हैं. इसके लिए आपका बहुत ज्‍यादा खर्चा भी नहीं होगा. उदाहरण के लिए फिलिप्‍स के हेयर स्‍ट्रेटनर अमेजन पर 2500 रुपये तक में मौजूद हैं. स्टोर्स में भी आपको बजट के मु‍ताबिक हेयर स्ट्रेटनर मिल जाएंगे.

लड़कियों के लिए मेकअप किट भी अच्‍छा ऑप्‍शन है. अगर आपकी बहन को सजने-संवरने का शौक है तो आप उसे मेकअप किट गिफ्ट कर सकते हैं.

आज के टाइम में ब्‍लूटूथ ईयरफोन काफी चलन में हैं. बहन को इसे गिफ्ट करने के बारे में भी सोच सकते हैं. ब्लूटूथ ईयरफोन बेहद महंगे भी नहीं होते. 2500 रुपये के छोटे बजट में भी आप अच्छे ब्लूटूथ ईयरफोन खरीद सकते हैं.

अगर आपकी बहन किताबें पढ़ने की शौकीन है तो आप उसे उसके पसंद के राइटर या सब्जेक्ट की लेटेस्ट बुक गिफ्ट कर सकते हैं. इसके अलावा आप चाहें तो ई-रीडर किंडल गिफ्ट कर सकते हैं. इस पर कई बुक्स के ई-वर्जन मौजूद रहते हैं.

फुटवियर भी अच्‍छा गिफ्ट ऑप्‍शन है. इनमें कैजुअल, पार्टी वियर, हाई हील्‍स, विद आउट हील्‍स आदि जैसे कई ऑप्‍शंस उपलब्ध होते हैं. आप अपनी बहन की चॉइस और उसके कंफर्ट के मुताबिक फुटवियर खरीदकर गिफ्ट कर सकते हैं.

चाहें तो बहन को नया स्मार्टफोन गिफ्ट कर सकते हैं. 10000-15000 रुपये तक के बजट में इस वक्त विभिन्न स्मार्टफोन ब्रांड्स के हैंडसेट मौजूद हैं. उदाहरण के लिए Samsung Galaxy M21, OPPO A5 2020, रीयलमी नार्जो, Redmi Note 9 Pro आदि.

अगर कुछ समझ न आए तो कपड़े बेस्‍ट गिफ्ट ऑप्‍शन रहते हैं. आप बहन को उसकी पसंद के कपड़े जैसे, जीन्‍स, प्‍लाजो, कुर्ती, सूट, साड़ी आदि में से कुछ भी गिफ्ट कर सकते हैं और स्टोर या ऑनलाइन साइट कहीं से भी खरीदारी कर सकते हैं.

इन सब के इतर चाहें तो कुछ अन्य गिफ्ट ऑप्शन भी ट्राई कर सकते हैं. इनमें अपनी पंसद के फोटो की प्रिंट वाले पिलो कवर, कॉफी मग जैसे आइटम्स, सॉफ्ट टॉयज, फोटो फ्रेम, परफ्यूम, सनग्लासेस, मोबाइल कवर, आर्टिफीशियल फैशनेबल ज्वैलरी आदि शामिल हैं.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.