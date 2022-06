Rajya Sabha Election 2022: कपिल सिब्बल, पी चिदंबरम सहित ये 41 उम्मीदवार बिना वोटिंग बने सांसद, लिस्ट में ये नाम भी

राज्यसभा के लिए 11 राज्यों में 41 सीटों पर सांसद का चुनाव निर्विरोध हो चुका है. वहीं 4 राज्यों की 16 सीटों के लिए आज वोटिंग हो रही है.

15 राज्यों की 57 सीटों पर राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया चल रही है. (File)

Rajya Sabha Election 2022 results: 15 राज्यों की 57 सीटों पर राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया चल रही है. इनमें से 11 राज्यों 41 सीटों पर सांसद का चुनाव निर्विरोध हो चुका है. वहीं 4 राज्यों की 16 सीटों के लिए आज वोटिंग हो रही है. जिन 41 सीटों पर बिना वोटिंग के सांसद चुने गए हैं, उनमें उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडीशा और छत्तीसगढ़ समेत 11 राज्यों की सीटें शामिल हैं. चुनें जाने वाले नामों में हाल ही में कांग्रेस पार्टी छोड़ने वाले कपिल सिब्बल, पूर्व फाइनेंस मिहनस्ट पी चिदंबरम और राजीव शुक्ला शामिल हैं. जानते हैं कि इस लिस्ट में और कितने नाम शामिल हैं. उत्तर प्रदेश से चुने जाने वाले सांसद उत्तर प्रदेश से 11 सीटों पर बिना वोटिंग के सांसद चुने गए हैं. निर्वाचित हुए 11 सांसदों में से 8 भाजपा से और 3 सपा से हैं. भाजपा से लक्ष्मीकांत बाजपेयी, गेरखपुर के पूर्व विधायक डॉ. राधामोहन दास अग्रवाल, महिला मोर्चा की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दर्शना सिंह, संगीता यादव, बाबूराम निषाद, राज्यसभा मेंबर सुरेंद्र कुमार नागर, डॉ. के. लक्ष्मण और पूर्व सांसद मिथिलेश कुमार इस लिस्ट में शामिल हैं. वहीं सपा गठबंधन से सपा की ओर से राज्यसभा सदस्य जावेद अली, रालोद के जयंत चौधरी और सपा के समर्थन से कपिल सिब्बल शामिल हैं. वाईएसआर कांग्रेस से 4 नाम आंध्र प्रदेश की 4 सीटों पर चुने गए सांसद में सभी वाईएसआर कांग्रेस से हैं. इनमें विजयसाई रेड्डी, बी. मस्तान राव, आर. कृष्णैया और एस. निरंजन रेड्डी शामिल हैं. बिहार से 2 सीटें भाजपा को बिहार से 5 सीटों पर बिना वोटिंग सांसद चुने गए हैं. इनमें 2 सीटें भाजपा, दो राजद और एक जदयू को मिली हैं. भाजपा से सतीशचंद्र दुबे और शंभू शरण पटेल, जदयू से खीरू महतो जबकि राजद से मीसा भारती और फैयाज अहमद राज्यसभा सांसद बने हैं. तमिलनाडु से पी चिदंबरम के अलावा ये भी नाम तमिलनाडु से 6 सांसद बिना वोटिंग के चुने गए हैं. इनमें डीएमके से 3 नाम एस कल्याणसुंदरम, आर गिरिराजन और केआरएन राजेश कुमार हैं. एआईएडीएमके से सीवी शनमुगम और आर धर्मर जबकि कांग्रेस से पी चिदंबरम चुने गए हैं. मध्य प्रदेश, ओडिशा मध्य प्रदेश में भाजपा को 2 तो कांग्रेस को 1 सीट मिली है. भाजपा से कविता पाटीदार और सुमित्रा वाल्मीकि तो कांग्रेस से विवेक तन्खा चुने गए. ओडिशा की तीनों सीटें बीजद के पक्ष में गई हैं. इनमें सुलाता देव, मानस रंजन मंगराज और सस्मित पात्रा हैं. लिस्ट में ये नाम भी हैं शामिल तेलंगाना में 2 सीट टीआरएस के बी. पार्थसारधी रेड्डी और डी. दामोदर राव को मिलीं. छत्तीसगढ़ में दोनों सीटों से कांग्रेस के राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन निर्विरोध चुने गए. पंजाब में दोनों सीटें आम आदमी पार्टी को मिलीं. यहां से बलबीर सिंह सीचेवाल और विक्रमजीत सिंह साहनी राज्यसभा पहुंचे. झारखंड में एक सीट के महुआ माजी और एक सीट भाजपा के आदित्य साहू के पक्ष में गईं. उत्तराखंड से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर कल्पना सैनी राज्यसभा पहुंची हैं. इन 16 सीटों पर हो रहा मतदान महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान और हरियाणा में राज्यसभा चुनाव के तहत आज वोटिंग हो रही है. महाराष्ट्र में 6 सीटों के लिए 7 उम्मीदवार, कर्नाटक में 4 सीटों के लिए 6 उम्मीदवार, राजस्थान में 4 सीटों के लिए 5 उम्मीदवार तो हरियाणा में 2 सीटों के लिए 3 उम्मीदवार मैदान में हैं.

