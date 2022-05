राजीव कुमार होंगे देश के नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर, 15 मई को संभालेंगे कार्यभार

कानून मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन में कहा है कि नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार 15 मई को कार्यभार संभालेंगे.

इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार देश के नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर (chief election commissioner) होंगे.

इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार देश के नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर (chief election commissioner) होंगे. कानून मंत्रालय द्वारा जारी एक नोटिफिकेशन में कहा गया है कि मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा 14 मई को रिटायर हो रहे हैं, जिसके बाद नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार 15 मई को कार्यभार संभालेंगे. राजीव कुमार 15 मई 2022 से 18 फरवरी 2025 तक इस पद पर रहेंगे. संविधान के अनुसार, निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल 6 साल या फिर 65 साल की उम्र तक होता है. केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने राजीव कुमार को बधाई दी है. उन्होंने कहा, “संविधान के अनुच्छेद 324 के खंड (2) के तहत राष्ट्रपति ने श्री राजीव कुमार को 15 मई 2022 से मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है. श्री राजीव कुमार को मेरी शुभकामनाएं.” FirstMeridian Business Services लाएगी 800 करोड़ का IPO, SEBI में जमा किए कागजात कौन हैं राजीव कुमार राजीव कुमार 1984 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं. कुमार ने 1 सितंबर 2020 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया (ECI) के चुनाव आयुक्त के रूप में कार्यभार संभाला था. चुनाव आयोग में कार्यभार संभालने से पहले कुमार पब्लिक एंटरप्राइजेज सेलेक्शन बोर्ड (PESB) के चेयरमैन थे. वे अप्रैल 2020 में PESB के चेयरमैन बने थे. 19 फरवरी, 1960 को जन्मे कुमार के पास बीएससी, एलएलबी, पीजीडीएम और पब्लिक पॉलिसी में मास्टर्स सहित कई शैक्षणिक डिग्रियां हैं. उनके पास केंद्र और राज्य कैडर के मंत्रालयों में सोशल सेक्टर, पर्यावरण और वन, मानव संसाधन, वित्त और बैंकिंग क्षेत्रों में सरकार के लिए काम करने का 37 से अधिक वर्षों का अनुभव है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.