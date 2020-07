राजीव गांधी हत्याकांड की दोषी नलिनी श्रीहरन ने की खुदकुशी की कोशिश, 29 साल से जेल में है बंद

Rajiv Gandhi assassination case convict Nalini attempts suicide: राजीव गांधी हत्याकांड मामले में दोषी नलिनी श्रीहरन ने सोमवार रात खुदकुशी की कोशिश की. नलिनी वैल्लोर महिला जेल में बीते 29 साल से बंद है. नलिनी के वकील पी पुगाझेंडी के अनुसार, नलिनी ने जेल में आत्महत्या का प्रयास किया. बीते 29 साल में यह पहला मौका है जब उन्होंने अपनी जान लेने की कोशिश की.

पुगाझेंडी के अनुसार, जेल में नलिनी और उम्रकैद के सजायाफ्ता अन्य दूसरे कैदियों के बीच झगड़ा हुआ. नलिनी चाहती है कि उसकी सेल में बंद दूसरी कैदी को कहीं और शिफ्ट किया जाए, क्योंकि दोनों के बीच झगड़ा है. इस मुद्दे पर बीती रात नलिनी की जेलर से बहस हो गई. उसके बाद नलिनी ने जान देने की कोशिश की, लेकिन जेल स्टाफ ने उसे रोक लिया.

राजीव गांधी हत्याकांड में नलिनी सात दोषियों में से एक है. वह ​तमिलनाडु की वेल्लोर जेल में उम्रकैद की सजा काट रही है. वह 1991 से यानी 29 साल से जेल में है. उसकी बेटी का जन्म भी जेल में ही हुआ था. उसके साथ ही राजीव गांधी हत्याकांड के 6 अन्य दोषी भी सजा काट रहे हैं. उनमें नलिनी का पति मुरुगन भी शामिल है.

इस मामले में नलिनी को मौत की सजा सुनाई गई थी, लेकिन तमिलनाडु सरकार ने 24 अप्रैल 2000 को उसकी सजा उम्रकैद में बदल दी. बता दें, तमिलनाडु के श्रीपेरमबुदूर में एक चुनावी रैली के दौरान 21 मई 1991 में लिट्टे के आत्मघाती हमले में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या हुई थी.

