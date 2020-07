Rajasthan Political Crisis Latest Updated: गहलोत ने सचिन को बताया निकम्मा, MLA ने कहा- पायलट दे रहे थे रिश्वत

Rajasthan Political Crisis News Update: राजस्थान में सियासी भूचाल अपने चरम पर है. सियासत के संग्राम को 10 दिन होने के बाद भी प्रदेश में राजनैतिक अस्थिरता बनी हुई है. इस बीच राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने सचिन पायलट पर बड़ा हमला बोलते हुए उन्हें निकम्मा बताया है. सीएम गहलोत ने यह भी आरोप जगाए हैं कि सचिन पायलट पिछले 6 महीने से बहजेपी के साथ मिलकर पार्टी के खिलाफ साजिश रचने का काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि पायलट पार्टी के लोगों को ही आपस में लड़वाने का काम कर रहे हैं. इस बीच आज सोमवार का दिन प्रदेश की राजनीति के लिए बड़ा दिन माना जा सकता है. सचिन पायलट के अर्जी पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है, जिसमें कोई बड़ा फैसला आ सकता है. इस बीच एक एमएलए का भी बयान आया है कि पायलट उसे रिश्वत दे रहे थे.

सोमवार को मीडिया से बात चीत के दौरान सीएम अशोक गहलोत ने सचिन पायलट पर बड़ा हमला किया. गहलोत ने कहा कि सचिन पायलट बीजेपी के साथ मिलकर पिछले 6 महीने से पार्टी के खिलाफ साजिश रच रहे हैं. उन्होंने कहा कि मैंने पहले भी यह बात कही थी. उन्होंने कहा कि मैं सीएम हूं, कोई सब्जी बेचने नहीं आया हूं. कोई नहीं सोच सकता कि इतना भोला भाला चेहरा वाला शख्स ऐसी गतिविधियों में हो सकता है. पायलट को छोटी उम्र में सब कुछ मिला, तो फिर भी उन्होंने कांग्रेस ने पीठ में छुरा घोंपा.

Our MLAs are staying without any restrictions but they have held their’s (MLAs) captive. They are calling us and crying over phone while explaining their ordeal. Their personal mobile phones have been snatched. Some of them want to join us: Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot https://t.co/hp2gwgZuHT pic.twitter.com/gWh7iMNoHP

— ANI (@ANI) July 20, 2020