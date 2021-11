Rajasthan Cabinet Reshuffle: राजस्थान कैबिनेट में 12 नए चेहरे होंगे शामिल, पायलट खेमे से होंगे पांच, जानिए कैसी होगी गहलोत की नई टीम

Rajasthan Cabinet Reshuffle: राजस्थान में आज मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा. सूत्रों के मुताबिक मंत्रिमंडल में होने वाले इस फेरबदल में 12 नए चेहरे दिखाई देंगे. नए मंत्रिमंडल में सचिन पायलट खेमे के पांच चेहरों को शामिल किया जाएगा. शपथ ग्रहण समारोह रविवार शाम चार बजे होगा. इसके पहले शनिवार को “एक आदमी, एक पद” फॉर्मूले के तहत तीन कैबिनेट मंत्रियों रघु शर्मा, हरीश चौधरी और गोविंद सिंह डोटासरा ने इस्तीफा दे दिया था. बाद में, सभी कैबिनेट मंत्रियों ने भी इस्तीफा दे दिया. अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार में कुल 30 मंत्री होंगे, जिनमें 18 मंत्री ऐसे होंगे जिन्होंने पहले इस्तीफा दे दिया था.

डोटासरा ने रविवार को शपथ लेने वाले 15 मंत्रियों – 11 कैबिनेट मंत्रियों और चार राज्य मंत्रियों – की सूची ट्विटर पर साझा की. इससे पहले कैबिनेट फेरबदल से पहले राजस्थान सरकार के सभी मंत्रियों ने शनिवार शाम मुख्यमंत्री गहलोत के आवास जयपुर में एक बैठक के दौरान इस्तीफा दे दिया. डोटासरा ने बैठक की शुरुआत में एक प्रस्ताव रखा था जिसके बाद सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया था. बाद में शाम को मुख्यमंत्री राजभवन गए और कैबिनेट फेरबदल के सिलसिले में राज्यपाल कलराज मिश्र के साथ बैठक की.

