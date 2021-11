Rajasthan Cabinet Reshuffle: 15 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ, सीएम गहलोत ने कहा- 2023 का चुनाव जीतेगी कांग्रेस

Rajasthan Cabinet Reshuffle: राजस्थान में सत्तारूढ़ कांग्रेस के 15 विधायकों ने रविवार को मंत्री पद की शपथ ली. राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल कलराज मिश्र ने इन विधायकों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई. इनमें से 11 विधायकों ने कैबिनेट व चार विधायकों ने राज्यमंत्री पद की शपथ ली. कहा जा रहा है कि यह फेरबदल कांग्रेस की क्षेत्रीय व जातीय समीकरण के अलावा पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट खेमे को साधने की कोशिश है. समारोह से पहले, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राज्य के कांग्रेस प्रभारी अजय माकन ने जयपुर में पार्टी कार्यालय में विधायकों और पार्टी के अन्य नेताओं को संबोधित किया. गहलोत ने ट्विटर पर आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर कहा कि कांग्रेस 2023 में फिर से सरकार बनाएगी.

पार्टी सूत्रों का कहना है कि राज्य में 2023 के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए इस पुनर्गठन के जरिए क्षेत्रीय व जातीय संतुलन भी साधने की कोशिश की गई है. जिन तीन मंत्रियों को राज्यमंत्री से कैबिनेट मंत्री बनाया गया है वे अनुसूचित जाति से हैं. नए कैबिनेट मंत्रियों में चार अनुसूचित जाति से, तीन अनुसूचित जनजाति से होंगे. अब गहलोत कैबिनेट में तीन महिलाएं मंत्री हो गई हैं. कांग्रेस सरकार का समर्थन कर रहे किसी निर्दलीय विधायक को पुनर्गठन के तहत मंत्री पद नहीं दिया गया है. गहलोत मंत्रिमंडल में इन नए मंत्रियों के आने से अधिकतम 30 मंत्रियों का कोटा पूरा हो गया. सूत्रों ने कहा कि मंत्रिमंडल फेरबदल की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 15 विधायकों को संसदीय सचिव व सात को मुख्यमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया जाएगा.

