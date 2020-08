Indian Railways: सभी रेगुलर यात्री ट्रेन अनिश्चितकाल के लिए रहेंगी रद्द, 230 स्पेशल ट्रेनों की जारी रहेगी सर्विस

भारतीय रेलवे (Indian Railways) ने कहा है कि सभी रेगुलर यात्री ट्रेनों (Passenger Trains) की सेवाएं अगले आदेश तक स्थगित रहेंगी. हालांकि 230 स्पेशल ट्रेनों की सेवा जारी रहेगी. रेलवे ने एक बयान में कहा कि सभी चिंताग्रस्त लोगों के संज्ञान में लाया जाता है कि जैसा कि पहले से तय था और सूचित किया गया था, सभी नियमित पैसेंजर व सबअर्बन ट्रेनों की सर्विस अगले आदेश तक के लिए स्थगित रहेगी.

इससे पहले रेलवे ने सभी यात्री ट्रेनों की सर्विस 12 अगस्त तक के लिए स्थगित की थी. रेगुलर यात्री ट्रेनों को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किए जाने के चलते भारतीय रेलवे को इस वित्त वर्ष पैसेंजर बिजनेस में 40000 करोड़ रुपये के करीब घाटा होने का अनुमान है.

बता दें कि स्पेशल ट्रेनों में 12 मई से राजधानी रूट्स पर चल रहीं 12 जोड़ी ट्रेन और 1 जून से चल रहीं 100 जोड़ी ट्रेन शामिल हैं. ये ट्रेन जारी रहेंगी. रेलवे अधिकारियों ने यह भी कहा है कि हाल ही में मुंबई में अनिवार्य सेवा से जुड़े कार्मिकों को लाने-ले जाने के लिए स्थानीय प्रशासन द्वारा शुरू की गई लिमिटेड स्पेशल सबअर्बन सर्विस चालू रहेगी.रेलवे ने कहा कि स्पेशल ट्रेनों की ऑक्युपेंसी पर नियमित आधार पर नजर रखी जा रही है और जरूरत के आधार पर अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनें चलाई जा सकती हैं. हालांकि लॉकडाउन से पहले चल रहीं अन्य सभी रेगुलर ट्रेन व सबअर्बन ट्रेन स्थगित रहेंगी.

जून में औद्योगिक उत्पादन को लगा 16.6% का झटका; मैन्युफैक्चरिंग, खनन और बिजली क्षेत्र में कम आउटपुट बना वजह

भारत में कोविड19 के एक्टिव केस 6,39,929 पर जा पहुंचे हैं. स्वास्थ्य मंत्रालय के 11 अगस्त सुबह 8 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक, अब तक 15,83,489 मरीज ठीक हो चुके हैं. कोरोना के कुल मामले 22,68,675 हैं और मरने वालों की संख्या 45257 हो चुकी है.

Input: PTI

