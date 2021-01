Indian Railways Refund Rules: कोरोना काल में बुक ट्रेन टिकट का नहीं मिला रिफंड? रेलवे ने दी अच्छी खबर

Indian Railway (IRCTC) Refund Rules for Train Ticket: कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए पिछले साल 2020 में लॉकडाउन के दौरान 22 मार्च से रेलवे की सेवाएं बंद कर दी गई थीं. हालांकि अधिकतर लोग समय रहते अपने काउंटर टिकट कैंसल करवा नहीं पाए जो उन्होंने उस दौरान यात्रा के लिए कउंटर टिकट बुक करवाए थे. अब रेल मंत्रालय ने यह सुविधा दी है कि पिछले साल 21 मार्च 2020 से 31 जुलाई 2020 तक की यात्रा के लिए जो टिकट बुक कराए गए थे, उन्हें छह महीने की बजाय अब नौ महीने के भीतर रद्द कराया जा सकेगा और रिफंड लिया जा सकेगा. मंत्रालय ने इससे पहले रेलवे ने कोरोना महामारी के चलते काउंटर टिकट कैंसिलेशन की अवधि तीन दिन से बढ़ाकर छह महीने कर दिया था.

मंत्रालय ने अपने एक बयान में कहा है कि यह सिर्फ उन्हीं रेगुलर टाइम टेबल्ड ट्रेन्स के लिए लागू हैं, जिन्हें रेलवे ने रद्द किया है. मंत्रालय द्वारा जारी बयान के मुताबिक यात्रा तिथि से छह महीने के बाद भी कई यात्रियों ने जोनल रेलवे के कार्यालय में टीडीआर या आम आवेदन के जरिए अपने टिकट भेजे थे ताकि उन्हें यात्रा न किए जाने के बदले में रिफंड मिल सके. रेलवे ने कहा कि ऐसे यात्रियों के पीआरएस काउंटर टिकट का पूरा किराया वापस किया जाएगा.

पिछले साल मार्च 2020 में कोरोना महामारी के चलते देश भर में लॉकडाउन की घोषणा होने के बाद रेगुलर ट्रेन सर्विसेज रद्द बंद कर दी गई. यात्रियों ने जो टिकट बुक कराए थे, उसके कैंसिलेशन के लिए यात्रियों को तीन दिन की बजाय तीन महीने का समय दिया गया. हालांकि कोरोना महामारी का प्रकोप बढ़ता रहा, इस वजह से टिकट कैंसिलेशन के लिए यात्रियों को तीन महीने की बजाय छह महीने का समय दिया गया. हालांकि अब इसे बढ़ाकर छह महीने कर दिया गया है. यानी जो यात्री काउंटर टिकट के जरिए 21 मार्च 2020 से 31 जुलाई 2020 के बीच यात्रा करना चाहते थे, वे अब यात्रा तिथि से 9 महीने के भीतर की अवधि तक किराए का पूरा पैसा वापस ले सकते हैं. जिन यात्रियों ने आईआरसीटीसी पोर्टल के जरिए टिकट बुक कराए थे, उनका रिफंड प्रोसेस ऑटोमैटिक पूरा हो गया.

