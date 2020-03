कोरोना वायरस: कैंसिल हो गई ​हैं 80 से ज्यादा ट्रेन, यात्रा से पहले कर लें चेक

कोरोना वायरस (Coronavirus) फैलने के खतरे को देखते हुए और यात्रियों की बहुत कम संख्या के कारण रेलवे ने एहतियात के तौर पर 76 ट्रेनों को रद्द कर दिया है. मध्य रेलवे ने 23, दक्षिण मध्य रेलवे ने 29, दक्षिण पूर्वी रेलवे ने नौ और उत्तर रेलवे ने पांच ट्रेन रद्द की हैं. इसके अलावा पूर्वी तट ने पांच और उत्तर पश्चिम रेलवे ने चार ट्रेनों को रद्द किया है. वहीं पश्चिम रेलवे ने 10 ट्रेनों की 35 रूट कैंसिल कर ​दी हैं. रद्द की गई ट्रेनों में लंबी दूरी की कुछ लोकप्रिय ट्रेन भी शामिल हैं.

मध्य रेलवे द्वारा रद्द की गई 23 ट्रेनें इस तरह हैं…

पश्चिमी रेलवे द्वारा रद्द की गई ट्रेन इस तरह हैं…

Western Railway: 35 trips of 10 trains have been cancelled due to low occupancy in view of COVID19. #Coronavirus pic.twitter.com/xU49LA9iet

इसके अलावा, रेलवे ने जोनल रेलवेज के लिए कुछ दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं, जिनके मुताबिक जिस कर्मचारी को बुखार, खांसी, सर्दी या सांस लेने में तकलीफ की समस्या होगी, उन्हें कैटरिंग के काम में नहीं लगाया जाएगा. दिशा निर्देशों में कैटरिंग सेवा प्रदान करने वाले कर्मचारियों को व्यक्तिगत तौर पर साफ सफाई रखने को कहा गया है. सभी कैटरिंग कर्मचारियों को मास्क और दस्ताने पहनकर सेवा देने को कहा गया है. कैटरिंग कर्मचारियों को लगातार हाथ धोने का भी निर्देश दिया गया है.

एहतियाती उपाय के रूप में पश्चिमी रेलवे और मध्य रेलवे ने प्लेटफॉर्म टिकट की कीमतों में वृद्धि की है, ताकि बड़ी संख्या में लोगों को प्लेटफॉर्म पर आने से रोका जा सके. प्लेटफॉर्म टिकट का दाम 10 रुपये से बढ़ाकर 50 रुपये कर दिया गया है.

