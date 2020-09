अब हफ्ते में तीन बार चलेगी देवलाली-मुजफ्फरपुर किसान रेल, बढ़ती मांग को देख रेलवे का फैसला; लिंक किसान रेल के भी बढ़ेंगे फेरे

रेलवे (Indian Railways) ने भारी मांग को देखते हुए देवलाली-मुजफ्फरपुर किसान रेल को सप्ताह में तीन बार चलाने की घोषणा की है. अभी यह ट्रेन सप्ताह में दो बार चलती है. रेलवे का कहना है कि इस किसान रेल की लोडिंग इसे शुरू किए जाने के बाद से अब तक लगभग 4 गुना बढ़ चुकी है. इसलिए रलवे ने 8 सितंबर 2020 से देवलाली-मुजफ्फरपुर किसान रेल को सप्ताह में तीन बार चलाने का फैसला किया है. किसान रेल को 7 अगस्त से शुरू किया गया है.

मध्य रेलवे (सीआर) के जनसंपर्क विभाग ने बयान में यह जानकारी देते हुए बताया कि मध्‍य रेलवे सांगोला और मनमाड के बीच चलने वाली लिंक किसान रेल के फेरे को भी सप्ताह में दो बार की बजाय सप्ताह मं तीन बार करेगा. इसे मनमाड में देवलाली-मुजफ्फरपुर किसान रेल से संबद्ध/पृथक किया जाएगा. इस बारे में डिटेल्स इस तरह हैं…

ट्रेन संख्या 00107 किसान रेल 8 सितंबर 2020 से 25 सितंबर 2020 तक प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को देवलाली से पहले की ही तरह शाम 6 बजे प्रस्थान करेगी और तीसरे दिन सुबह 04.45 बजे मुजफ्फरपुर जंक्शन पहुंचेगी.

ट्रेन संख्या 00108 किसान रेल 10 सितंबर 2020 से 27 सितंबर 2020 तक प्रत्येक गुरुवार, शनिवार एवं सोमवार को मुजफ्फरपुर जंक्शन से सुबह 8 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन दोपहर 1 बजे मनमाड पहुंचेगी.

ठहराव (हॉल्‍ट): नासिक रोड (केवल 00107 के लिए), मनमाड, जलगांव (केवल 00107 के लिए), भुसावल, बुरहानपुर, खंडवा, हरदा, इटारसी, पिपरिया (केवल 00107 के लिए), गाडरवारा (केवल 00107 के लिए), नरसिंहपुर (केवल 00107 के लिए), जबलपुर, कटनी, सतना, मानिकपुर, प्रयागराज छिवकी, पं. दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, बक्सर और दानापुर.

कंपोजीशन: इस ट्रेन में देवलाली से 5 पार्सल वैन होंगी.

SBI ने तैयार की VRS स्कीम, 30190 कर्मचारी होंगे कवर; लागत का बोझ कम करने के लिए फैसला

ट्रेन संख्‍या 00109 लिंक किसान रेल 8 सितंबर 2020 से 25 सितंबर 2020 तक प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार एवं शनिवार को सांगोला से सुबह 8 बजे चलेगी और उसी दिन शाम 6.30 बजे मनमाड पहुंचेगी.

ट्रेन संख्‍या 00110 लिंक किसान रेल 11 सितंबर 2020 से 28 सितंबर 2020 तक प्रत्येक शुक्रवार, रविवार एवं मंगलवार को मनमाड से दोपहर 2 बजे चलेगी और उसी दिन शाम 6.15 बजे दौंड पहुंचेगी.

ठहराव (हॉल्‍ट): 00109 के लिए- पंढरपुर, कुर्दुवाड़ी, दौंड, बेलवंडी, अहमदनगर, बेलापुर, कोपरगांव, 00110 के लिए- अहमदनगर.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.