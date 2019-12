रेलवे ने रियायत देकर 3 साल में गंवाए 7418 करोड़! अब मुनाफे के लिए उठा सकती है ये कदम

रेलवे अपने कर्मचारियों, वरिष्ठ यात्रियों से लेकर छात्रों और मरीजों को हर साल अरबों रुपये का भारी भरकम कंसेशन दे रही है. पिछले 3 वित्त वर्ष की बात करें तो यात्री टिकट से रेलवे की जो कमाई होती है, उसका 8.42 फीसदी के करीब रेलवे रियायत देकर गंवा देती है. सिर्फ वित्त वर्ष 2017—18 में रेलवे ने जहां यात्री टिकटों से 30980.42 करोड़ का रेवेन्यू हासिल किया, वहीं रियायत के रूप में 2644 करोड़ रुपये गंवा दिए. ये बातें नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) की रिपोर्ट में कही गई हैं. फिलहाल कैग ने रेलवे को कमाई बढ़ाने के लिए कुछ उपाय भी बताए हैं. इनमें रियातों को कम करना प्रमुख है.

पिछले 3 साल की बात करें तो वित्त वर्ष 2017—18 में रेलवे ने यात्री टिकटों से 27766 करोड़ के करीब कमाई की तो रियात इसका 8.27 फीसदी यानी 2296.45 करोड़ रुपये रहा. वहीं, वित्त वर्ष 2016—17 में यात्री टिकटों से कमाई 29317.34 करोड़ रुपये रहा तो रियात के रूप में रेलवे को 2477.59 करोड़ का नुकसान हुआ. इसी तरह से वित्त वर्ष 2017—18 में रेलवे ने जहां यात्री टिकटों से 30980.42 करोड़ का रेवेन्यू हासिल किया, वहीं रियायत के रूप में 2644 करोड़ रुपये गंवा दिए. कुल मिलाकर इन 3 साल में रेलवे द्वारा रियात की कुल राशि 7418.44 करोड़ रुपये थी.

कैग की रिपोर्ट के अनुसार इन 3 सालों में सबसे ज्यादा रियात करीब 52.5 फीसदी वरिष्ठ नागरिकों को मिली और इस एवज में रेलवे की कमाई में 3894.32 करोड़ रुपये नहीं जुड़ पाए. इसी तरह से इन 3 सालों में रेलवे कर्मचारियों यानी रेल कर्मचारियों के सुविधा पास और पीटीओ के संबंध में यह नुकसान करीब 37.2 फीसदी यानी 2759.25 करोड़ रुपये रही. अन्य 10 फीसदी रियायतें दिव्यांगों, मरीजों व अन्य को दी गईं.

कैग ने रेलवे की कमाई बढ़ाने के लिए कुछ सुझाव दिए हैं. कहा गया है कि 3 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों के मामले में पूरा टिकट का पैसा लिया जाना चाहिए. वहीं इससे कम उम्र के बच्चों को अगर बर्थ मिलती है तो उसका 75 फीसदी पैसा लिया जाना चाहिए. सुझावों में यह भी है कि अधिकतम रियायत को 50 फीसदी तक सीमित रखना चाहिए. बता दें कि रेल कर्मचारियों के मामले में यह रियायत 100 फीसदी तक है. कैग के अनुसार लाभ अर्जित करने वाले संगठनों के प्रतिनिधियों को रियात खत्म करना चाहिए. वहीं, सांसदों और पूर्व सांसदों को मिलने वाली रियायत का 75 फीसदी खर्च संसदीय कार्य विभाग द्वारा उठाए जाने की सलाह भी इसमें शामिल है.

कैग की हाल ही में पेश रिपोर्ट के अनुसार भारतीय रेलवे का ऑपरेटिंग रेश्यो (OR) वित्त वर्ष 2017-18 में 98.44 फीसदी दर्ज किया गया जो पिछले 10 साल में सबसे खराब है. रेलवे में इस ऑपरेटिंग रेश्यो का मतलब यह है कि रेलवे ने 100 रुपये कमाने के लिये 98.44 रुपये खर्च किए. इस रेश्यो से यह भी देखा जाता है कि रेलवे की फाइनें​शियल स्थिति कैसी है. रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय रेल का ऑपरेटिंग रेश्यो वित्त वर्ष 2017-18 में 98.44 फीसदी रहने का मुख्य कारण पिछले वर्ष 7.63 फीसदी संचालन व्यय की तुलना में उच्च वृद्धि दर का 10.29 फीसदी होना है. कैग की रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि रेलवे को आंतरिक राजस्व बढ़ाने के लिए उपाय करने चाहिए.

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि रेलवे को अपना आंतरिक राजस्व बढ़ाने के लिए उपाय करने चाहिए ताकि सकल और अतिरिक्त बजटीय संसाधनों पर निर्भरता रोकी जा सके. रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि चालू वित्त वर्ष के दौरान रेल द्वारा वहन किए गए पूंजीगत व्यय में कटौती हुई है. रेलवे पिछले दो साल में आईबीआर-आईएफ के तहत जुटाए गए धन को खर्च नहीं कर सका. रिपोर्ट में कहा गया है कि रेलवे बाजार से प्राप्त निधियों का पूर्ण रूप से उपयोग करना सुनिश्चित करे.

