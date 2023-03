Rahul Gandhi disqualified : राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त, मानहानि के केस में मिली है 2 साल की सजा

कांग्रेस नेता राहुल गांधी को चुनावी भाषण से जुड़े मानहानि के मामले में 2 साल की सजा सुनाए जाने के बाद उनकी लोकसभा की सदस्यता खत्म कर दी गई है.

सूरत की अदालत में गुरुवार को 2 साल की सजा सुनाए जाने के बाद राहुल गांधी. (Photo Shared by INC)

Rahul Gandhi disqualified as MP from Lok Sabha: कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मानहानि के मामले में 2 साल की सजा सुनाए जाने के बाद उनकी लोकसभा की सदस्यता आज खत्म कर दी गई. गुजरात के सूरत की अदालत ने गुरुवार को उन्हें 2019 में कर्नाटक के कोलार में दिए एक चुनावी भाषण से जुड़े मानहानि के केस 2 साल की जेल की सजा सुनाई है. इसी आधार पर जन प्रतिनिधित्व कानून के तहत उनकी संसद सदस्यता शुक्रवार को खत्म कर दी गई. हालांकि सजा सुनाने वाले सूरत के मजिस्ट्रेट ने राहुल गांधी को जमानत पर रिहा करने के साथ ही ऊपरी अदालत में अपील के लिए 30 दिन का समय दिया है. इस दौरान उनकी सजा को सस्पेंड भी रखा गया है. लेकिन कानून के कई जानकारों का कहना है कि सिर्फ सजा सस्पेंड होना सदस्यता बरकरार रखने के लिए काफी नहीं था. कानून के मुताबिक 2 साल की सजा सुनाए जाने के साथ ही संसद की सदस्यता समाप्त हो जाती है. कांग्रेस महासचिव और पार्टी के कम्यूनिकेशन डिपार्टमेंट के प्रभारी जयराम रमेश ने कहा कि पार्टी इस फैसले के खिलाफ कानूनी और राजनीतिक – दोनों तरीकों से लड़ाई लड़ेगी. उन्होंने ट्विटर पर लिखा है “हम कानूनी और राजनीतिक दोनों तरह से इस लड़ाई को लड़ेंगे. हम डरने या चुप रहने वाले नहीं हैं. प्रधानमंत्री से जुड़े अडानी महाघोटाले में JPC के बजाय राहुल गांधी को अयोग्य करार दिया गया है. भारतीय लोकतंत्र ओम शांति.” जयराम रमेश ने अपने ट्वीट के साथ ही लोकसभा सचिवालय का वो नोटिफिकेशन भी शेयर किया है, जिसमें राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त होने की जानकारी दी गई है. We will fight this battle both legally and politically. We will not be intimidated or silenced. Instead of a JPC into the PM-linked Adani MahaMegaScam, @RahulGandhi stands disqualified. Indian Democracy Om Shanti. pic.twitter.com/d8GmZjUqd5 — Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) March 24, 2023 कानून के कई जानकारों का कहना है कि सजा सुनाए जाने के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता सिर्फ तभी बच सकती थी, जब कोई ऊपरी अदालत सजा पर अमल रोकने के साथ ही साथ उन्हें दोषी करार देने वाले पूरे फैसले पर ही रोक लगा देती. लेकिन ऐसा नहीं होने की हालत में राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होना तय ही था और शुक्रवार को ऐसा ही हुआ. लेकिन कांग्रेस

