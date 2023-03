PWD ने डीडीयू मार्ग स्थित Congress कार्यालय का कुछ हिस्सा तोड़ा, कहा- पार्टी को थी इसकी जानकारी

PWD action: लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने शुक्रवार को दीन दयाल उपाध्याय (डीडीयू) मार्ग पर निर्माणाधीन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नए कार्यालय के बाहर एक “मामूली” रूप से तोड़ दिया है.

भवन का कुछ हिस्सा स्वीकृत निर्माण योजना का हिस्सा नहीं था इसलिए इसे ध्वस्त कर दिया गया

PWD broke some parts of Congress office on DDU Marg: लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने शुक्रवार को दीन दयाल उपाध्याय (डीडीयू) मार्ग पर निर्माणाधीन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नए कार्यालय के बाहर एक “मामूली” रूप से तोड़ दिया है. सरकारी सूत्रों ने कहा कि भवन का कुछ हिस्सा स्वीकृत निर्माण योजना का हिस्सा नहीं था इसलिए इसे ध्वस्त कर दिया गया. सरकारी सूत्रों ने कहा कि इस मुद्दे के बारे में पार्टी को पहले भी बता दिया गया था. अधिकारियों का क्या है कहना? पीडब्ल्यूडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “यह एक बड़ा डिस्ट्रक्शन नहीं था. उन्होंने कर्मचारियों के प्रवेश के लिए साइड एंट्री पर निर्माण किये थे और यह एमसीडी द्वारा अनुमोदित योजना के अनुसार नहीं था. अधिकारी ने आगे कहा कि हमारे कर्मचारियों ने सोमवार को एक निरीक्षण किया और कुछ साइट को हटाने के लिए साइट पर मौजूद लोगों को सूचित किया. दो दिन पहले भी, हमने उनसे इन्हें हटाने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, इसलिए हमने फुटपाथ पर बने तीन स्टेप्स को तोड़ दिया. अधिकारी के अनुसार, निर्माण मानदंडों के हिसाब से किसी इमारत में जाने वाली सीढ़ियां उसके बाहर नहीं बनाई जा सकती हैं और इमारत के गेट के अंदर ही होनी चाहिए. राहुल गांधी की सजा को बीजेपी ने ठहराया सही, कहा- अपने बयान से ओबीसी समाज को दी ‘गाली’ कम नहीं हो रही कांग्रेस की मुश्किलें पिछले कई दिनों से राहुल गांधी की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं. 4 साल पुराने बयान को लेकर सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाया. जिसके बाद लोकप्रतिनिधि कानून के तहत उनकी संसद सदस्यता चली गई है और वह आने वाले 6 साल के लिए चुनाव में हिस्सा भी नहीं ले सकते हैं. इसके बाद से देश में राजनीतिक गहमा-गहमी तेज हो गई है. कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर सड़क पर उतरने का फैसला किया है. विपक्ष भी इस मुद्दे पर कांग्रेस के साथ नजर आ रही है. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसको लेकर पीएम मोदी को ‘अनपढ़, अहंकारी और डरपोक’ तक बता दिया. सबसे बड़ी बात है कि अब राहुल गांधी आने वाले लोकसभा चुनाव भी लड़ नहीं सकते हैं.

