Punjab New CM: चरणजीत सिंह चन्नी होंगे पंजाब के अगले मुख्यमंत्री, राज्य के पहले दलित सीएम

कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफा देने के बाद, चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के अगले मुख्यमंत्री होंगे. चन्नी पंजाब राज्य के पहले दलित सीएम बनेंगे. इसकी पुष्टि करते हुए कांग्रेस नेता हरीश रावत ने ट्वीट किया कि यह एलान करते हुए उन्हें बेहद खुशी हो रही है कि श्री चरणजीत सिंह चन्नी को निर्विरोध पंजाब की कांग्रेस विधान मंडल के अध्यक्ष के तौर पर चुन लिया गया है.

It gives me immense pleasure to announce that Sh. #CharanjitSinghChanni has been unanimously elected as the Leader of the Congress Legislature Party of Punjab. @INCIndia @RahulGandhi @INCPunjab pic.twitter.com/iboTOvavPd

चन्नी पिछली अकाली दल-भाजपा की सरकार के दौरान विधानसभा में विपक्ष के नेता थे. वे चमकौर साहिब विधानसभा सीट से विधायक हैं. उन्हें पहली कैबिनेट में मंत्री के तौर पर शामिल किया गया था. उन्हें तकनीकी शिक्षा और औद्योगिक प्रशिक्षण, रोजगार सृजन और प्रशिक्षण और पर्यटन और सांस्कृतिक मामलों का पोर्टफोलियो आवंटित किया गया था. वे अमरिंदर सिंह के खिलाफ पार्टी नेताओं द्वारा उठाए गए मुद्दों पर ध्यान नहीं देने को लेकर काफी बोलते रहे हैं.

बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दे दिया था. अमरिंदर सिंह ने शनिवार को राज्यपाल से मुलाकात के बाद उन्हें अपना इस्तीफा सौंप दिया था. पंजाब में कांग्रेस में पिछले कुछ महीनों से अंदरुनी संघर्ष चल रहा था. राज्य में पार्टी प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू और अमरिंदर के बीच का झगड़ा खत्म नहीं हो रहा था. पार्टी हाईकमान ने नए नेता के चुनाव करने के लिए अमरिंदर से इस्तीफा देने के लिए कहा था.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.