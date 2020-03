मेगा बैंक मर्जर: PNB ने जारी किया नया लोगो, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया व OBC का हो रहा है विलय

पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने अपना नया लोगो जारी किया है. बैंक में एक अप्रैल से यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (OBC) का विलय होने जा रहा है, जिसके चलते यह लोगो जारी किया गया है. नए लोगो में सार्वजनिक क्षेत्र के तीनों बैंकों के प्रतीक चिन्ह हैं. इस विलय के साथ ही पीएनबी देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक बन जाएगा.

पीएनबी ने सोमवार को ट्वीट किया, ‘‘ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के साथ पंजाब नेशनल बैंक एक नए अवतार में है. हमारा साथ एक अच्छे सफर और सहज व स्मार्ट बैंकिंग के लिए है.’’

#PunjabNationalBank is here with #OrientalBankofCommerce and #UnitedBankofIndia in an all new avatar. Be a part of the #TogetherForTheBetter journey with us and experience a smoother and smarter way of banking. pic.twitter.com/QqFux6Ygho

PNB ने कहा कि जिन बैंकों का विलय हो रहा है, उनके लिए चिंता की कोई वजह नहीं है क्योंकि तीन बैंक बेहतर, बड़े और मजबूत होने के लिए एक साथ आ रहे हैं. एक अन्य ट्वीट में बैंक ने कहा, ‘‘एक साथ हम ज्यादा बड़े, ज्यादा मजबूत और ज्यादा तेज हैं. लोग और बैंकिंग अब पहले के मुकाबले अधिक नजदीक होंगे.’’

सार्वजनिक क्षेत्र के 10 बैंक एक अप्रैल 2020 को विलय होकर 4 बड़े बैंकों में तब्दील हो जाएंगे. जिन अन्य बैंकों का विलय हो रहा है उनमें, सिंडिकेट बैंक का केनरा बैंक में, आंध्रा बैंक व कॉरपोरेशन बैंक का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में और इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में विलय होगा. PNB ने कोरोना वायरस महामारी के चलते देशव्यापी बंद के दौरान लोगों से इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग करने की अपील भी की है.

