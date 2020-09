पंजाब में मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने शुरू की स्मार्ट राशन कार्ड स्कीम, 1.41 करोड़ लोगों को होगा फायदा

पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने शनिवार को स्मार्ट राशन कार्ड स्कीम शुरू की है, जिसके तहत राज्य में 1.41 करोड़ लाभार्थियों को सब्सिडी वाला अनाज उपलब्ध कराया जाएगा. उन्होंने एक अलग से एक राज्य द्वारा फंड की जाने वाली योजना का भी एलान किया जिसके तहत नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट (NFSA) के तहत कवर नहीं होने वाले 9 लाख लाभार्थियों को सब्सिडी वाला राशन दिया जाएगा. मुख्यमंत्री ने स्मार्ट राशन स्कीम को शुरू करते हुए कहा कि इसके साथ राज्य में कुल लाभार्थियों की संख्या बढ़कर 1.50 करोड़ हो जाएगी.

इस स्कीम के तहत इस महीने योग्य लाभार्थियों को 37.5 लाख कार्ड बांटे जाएंगे. मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र ने लाभार्थियों की अधिकतम संख्या की सीमा 1.41 करोड़ तय की है और बार-बार प्रार्थना करने के बावजूद उसने NFSA के तहत कवर नहीं होने वाले योग्य नौ लाख लोगों को सब्सिडी वाला राशन देने पर सहमति नहीं दी है. इसलिए उनकी सरकार ने फैसला किया है कि सभी बचे हुए योग्य लोगों को राज्य द्वारा फंड की जाने वाली स्कीम के तहत कवर किया जाएगा, जिसकी डिटेल का एलान कुछ देर में किया जाएगा.

स्मार्ट राशन कार्ड स्कीम को लॉन्च करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना से भ्रष्टाचार को खत्म करने और लाभार्थियों को किसी भी डिपो से खरीदने में मदद मिलेगी.

इसे लाभार्थियों को सशक्त करने की ओर एक बड़ा कदम बताते हुए उन्होंने कहा कि इससे बेशर्म राशन डिपो धारकों द्वारा लाभार्थियों का शोषण खत्म होगा. मुख्यमंत्री ने बीजेपी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार पर कृषि अध्यादेशों के पंजाब के किसानों की भावनाओं को बर्बाद करने की कोशिश करने को लेकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि किसान देश के लिए मेहनत करते हैं और उसका पेट भरते हैं.

