Farmers’ Protest: लाल किले पर प्रदर्शनकारी दोबारा इकट्ठे हुए, टिकरी बॉर्डर से आए किसान

Farmers’ Protest: लाल किले पर प्रदर्शनकारी फिर से इकट्ठा हो गए हैं. प्रदर्शनकारी किसानों का यह समूह टिकरी बॉर्डर से आया है. इससे पहले पुलिस ने प्रदर्शनकारी किसानों को लाल किला के परिसर से हटा दिया था. मंगलवार को दिन में 72वें गणतंत्र दिवस के मौके पर प्रदर्शनकारी किसानों का एक समूह लालकिला पहुंच गया था. उसके बाद उन्होंने लालकिला के अंदर घुसकर उसकी प्राचीर पर चढ़ गए और उन्होंने अपने झंडे लहराए.

वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के आईटीओ में किसानों के साथ पुलिस की भिड़ंत हुई. प्रदर्शनकारी और पुलिस की आपसी भिड़ंत में कुछ लोगों को चोटें भी आई हैं. एक पुलिसकर्मी पर कुछ प्रदर्शनकारी हमला करने वाले थे, जिसे कुछ अन्य प्रदर्शनकारियों ने बचा लिया. आईटीओ पर कुछ प्रदर्शनकारी पुलिस की तरफ तेजी से ट्रैक्टर दौड़ा रहे थे जिससे बचने के लिए मजबूरन पुलिसकर्मियों को आगे से हटना पड़ा. प्रदर्शकारियों ने पुलिस द्वारा मंजूर किए गए रूट से अलग रूट अपनाया और इसे लेकर कई स्थानों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच भिड़ंत हुई.

आईटीओ पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया. भारतीय किसान संघ (बीकेयू) बीकेयू प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों की रैली में गड़बड़ी फैलाने वालों की पहचान कर ली गई है और वे राजनीतिक पार्टियों से हैं जो इस आंदोलन को बदनाम करना चाहते हैं. उनसे पूछा गया था कि क्या किसान आंदोलन उनके हाथ से निकल गया है. इससे पहले सुबह बीकेयू के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा था कि रैली शांतिपूर्वक चल रही है और उनके पास प्रदर्शनकारियों द्वारा हिंसा करने की कोई खबर नहीं है. आदर्श नगर, आजादपुर, मॉडल टाउन, जीटीबी नगर, विश्वविद्यालय, विधान सभा और सिविल लाइन्स शामिल हैं. इसके अलावा ग्रीन लाइन के सभी स्टेशन बंद कर दिए गए.

किसानों की ट्रैक्टर परेड दिल्ली के तीन बॉर्डर प्वॉइंट्स- सिंघू, टिकरी और गाजीपुर (UP गेट) से शुरू होनी थी. पहली ट्रैक्टर रैली सिंघू बॉर्डर से संजय गांधी ट्रान्सपोर्ट नगर, DTU, शाहबाद डेयरी, बरवाला गांव, पूठ खुर्द गांव, कंझावाला टी प्वॉइंट, कंझावाला चौक, बवाना, कुतुबगढ़, औचंदी बॉर्डर और खारखोड़ा टोल प्लाजा तक जानी थी. इस दौरान ट्रैक्टर रैली 63 किलोमीटर का रूट कवर करती.

टिकरी बॉर्डर से शुरू होने वाली रैली 62 किलोमीटर का रूट तय करती और नांगलोई, बापरोला गांव, नजफगढ़ से गुजरेगी. गाजीपुर बॉर्डर से शुरू होने वाली ट्रैक्टर परेड NH-24 के कुछ हिस्सों पर पहुंचकर राइट टर्न लेती और रोड नंबर 56, ISBT आनंद विहार, अप्सरा बॉर्डर, हापुड़ रोड, भोपुरा, आईएमएस कॉलेज, लाल कुंआ होती हुई गाजीपुर बॉर्डर पहुंचती. इस रैली में 68 किलोमीटर का रूट कवर होगा.

