नई दिल्ली रेलवे स्टेशन रिडेवलपमेंट से कितना बदलेगा? निजी कंपनियां 4 साल में करेंगी कायाकल्प

New Delhi Railway Station: रेल भूमि विकास प्राधिकरण (RLDA) ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पांच लाख वर्ग मीटर के क्षेत्र और इसके आसपास 2.6 लाख वर्ग मीटर एक अन्य कॉमर्शियल क्षेत्र के रिडेवपलमेंट के लिए प्राइवेट कंपनियों से बोली मंगाई है. प्राधिकरण ने कहा है कि इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में करीब चार साल का समय लग सकता है.

RLDA की ओर से मंगाए गए योग्यता अनुरोध (RFQ) में स्टेशन के रिडेवलपमेंट की अनुमानित लागत 4,925 करोड़ रुपये है. इसमें इस प्रतिष्ठित रेलवे स्टेशन का रिडेवलपमेंट, फ्लाईओवर के माध्यम से सड़क संपर्क, रेलवे कार्यालयों और भवनों का स्थानांतरण और सामाजिक बुनियादी ढांचे का निर्माण शामिल है. इसके अलावा RFQ में तय स्थानों पर रिटेल स्पेस, होटल, आफिसेस और सर्विस अपार्टमेंट का विकास भी शामिल है. इस पूरी परियोजना की अनुमानित लागत 6,500 करोड़ रुपये है.

RLDA के वाइस चेयरमैन वेद प्रकाश दूदेजा ने कहा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को एक विश्वस्तरीय कॉमर्शियल और हॉस्पिटेलिटी बिजनेस डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा. उन्होंने बताया कि इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और नई दिल्ली तथा आसपास के क्षेत्रों में निवेश की संभावनाएं बढ़ेंगी. रेलवे स्टेशन का विकास चरणबद्ध ढंग से किया जाएगा, जिसमें स्टेशन रिडेवलपमेंट, संबंधित बुनियादी ढांचे का विकास, सामाजिक अवसंरचना में सुधार के साथ ही रेलवे कार्यालयों और आवास का नवीनीकरण शामिल है.

नई तरह विकसित रेलवे स्टेशन पर आगमन और प्रस्थान के लिए अलग-अलग स्टेशन होंगे. इसमें लाउंज, फूड कोर्ट, रिटेल और रेस्ट रूम भी विकसित किए जाएंगे. RFQ के अनुसार, इस प्रोजेक्ट को डिजाइन बिल्ड फाइनेंस आपरेट ट्रांसफर (DBFOT) आधार पर किसी एक निजी कंपनी या कंसोर्टियम को 60 साल के दिया जाएगा. बता दें, नई दिल्ली देश का सबसे बड़ा और व्यस्त रेलवे स्टेशन है. यहां डेली फुटफाल 4.5 लाख है और कोविड19 महामारी से पहले करीब 400 ट्रेनों का रोज आवागमन होता था.

