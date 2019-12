रामलीला मैदान में PM मोदी- समस्याओं को लटकाना हमारी प्रवृत्ति नहीं, नागरिकता कानून और NRC का भारतीय मुस्लिमों से कोई लेना-देना नहीं

संशोधित नागरिकता कानून के विरोध को लेकर देशभर में हो रहे प्रदर्शनों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक रैली को संबोधित करते हुए विपक्ष को आड़े हाथों लिया. उन्होंने पहले की सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि समस्याओं को लटका​कर राना हमारी प्रवृत्ति नहीं है.

यह रैली बीजेपी की ओर से आभार रैली के तौर पर आयोजित की गई. इसके पीछे मकसद केन्द्र सरकार द्वारा राजधानी दिल्ली में 1731 अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के चलते वहां के 40 लाख निवासियों की ओर से पीएम मोदी को धन्यवाद देना है.

अपने संबोधन में पीएम ने कहा कि विविधता में एकता भारत की विशेषता है. प्रधानमंत्री उदय योजना के माध्यम से लोगों को अपने घर और अपनी जमीन पर सम्पूर्ण अधिकार मिल पाया है और उन्हें संतोष है कि दिल्ली के 40 लाख लोगों के जीवन में नया सवेरा लाने का यह अवसर उन्हें और भाजपा को मिला है. प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘समस्याओं को लटकाकर रखना हमारी प्रवृत्ति नहीं है और न ही हमारा संस्कार है. पीएम उदय योजना दिल्ली की कच्ची कॉलोनियों के 40 लाख लोगों के जीवन में नया सवेरा लाने वाली है.’’

मोदी ने विपक्ष की पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव आते थे तो तारीखें आगे बढ़ाई जाती थीं, बुलडोजर का पहिया कुछ समय के लिए रुक जाता था, लेकिन समस्या वहीं की वहीं रहती थी. लोगों को इस चिंता से मुक्त करने और इस समस्या के स्थायी समाधान की ईमानदारी और नीयत इन लोगों ने कभी नहीं दिखाई.

प्रधानमंत्री ने कहा कि काफी कम समय में प्रौद्योगिकी की मदद से दिल्ली की 1,700 से ज्यादा कॉलोनियों की बाउंड्री को चिह्नित करने का काम पूरा किया जा चुका है. इतना ही नहीं 1,200 से ज्यादा कॉलोनियों के नक्शे भी पोर्टल पर डाले जा चुके हैं. विपक्षी कांग्रेस एवं आप पर परोक्ष निशाना साधते हुए मोदी ने कहा कि जिन लोगों पर आप लोगों ने अपने घरों को नियमित कराने के लिए भरोसा किया था, वे खुद क्या कर रहे थे? इन लोगों ने दिल्ली के सबसे आलीशान और सबसे महंगे इलाकों में दो हजार से ज्यादा बंगले अवैध तरीके से अपने करीबियों को दे रखे थे.

फ्लैशबैक 2019: मोदी सरकार ने किए ये बड़े फैसले; किसान, कामगार, करदाता और कारोबारी को ऐसे हुआ फायदा

पीएम मोदी ने रामलीला मैदान में उपस्थित लोगों से कहा कि संसद में नागरिकता संशोधन विधेयक पारित हुआ, इसे दोनों सदनों ने पारित किया है. पीएम ने कहा कि उनकी सरकार की स्कीमों ने जनता के साथ धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया है. नागरिकता कानून और और एनआरसी का भारतीय मुस्लिमों से कोई लेना—देना नहीं है. कुछ राजनीतिक दल विधेयक के बारे में लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, गुमराह करने, भ्रम फैलाने वाली बातें कह रहे हैं. क्या जब हमने दिल्ली की अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित किया था, तब किसी से उसके धर्म को लेकर कोई सबूत मांगा था? ऐसा कोई सबूत नहीं मांगा गया और फैसले का फायदा सभी लोगों को हुआ.

विपक्ष पर निशाना साधते हुए मोदी ने कहा कि ये लोग किस तरह अपने स्वार्थ के लिए, अपनी राजनीति के लिए किस हद तक जा रहे हैं, ये पिछले हफ्ते सभी ने देखा है. जो बयान दिए गए, झूठे वीडियो, उकसाने वाली बातें कहीं, उच्च स्तर पर बैठे लोगों ने सोशल मीडिया पर डालकर भ्रम और आग फैलाने का गुनाह किया है.

इस रैली में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए. साथ ही यातायात की विशेष व्यवस्था की गई. रामलीला मैदान पुरानी दिल्ली के दरियागंज से करीब एक किलोमीटर दूर है, जहां संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ शुक्रवार को प्रदर्शन के दौरान हिंसा हुई थी. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के मुताबिक अर्द्धसैनिक बलों की 20 कंपनियों को तैनात किया गया है. प्रत्येक कंपनी में 70 से 80 जवान होते हैं.

उन्होंने कहा, ‘‘उपायुक्त स्तर के 20 पुलिस अधिकारी वहां मौजूद रहेंगे. दिल्ली पुलिस के 1000 जवान, ड्रोन रोधी टीम और एनएसजी कमांडो भी सभा स्थल की सुरक्षा करेंगे. इलाके में लोगों की आवाजाही पर पाबंदी रहेगी और दुकानें बंद रहेंगी.’’

यातायात पुलिस ने बताया कि रामलीला मैदान जाने वाले कई रास्तों पर पाबंदियां रहेंगी. उसने बताया कि वह यह सुनिश्चित कर रही है कि विवादित संशोधित नागरिकता कानून को हटाने की मांग कर रहे प्रदर्शनकारी रैली स्थल तक न पहुंच पाएं. राजघाट से दिल्ली गेट क्रॉसिंग (दरियागंज के समीप) तक किसी भी कमर्शियल वाहन को आने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

विवेकानंद मार्ग से होकर कमला मार्केट चौक की ओर जाने वाले डीडीयू मार्ग पर भी यातायात पाबंदियां होंगी. बाराखंभा रोड, टॉलस्टॉय रोड और रंजीत सिंह फ्लाईओवर पर यातायात प्रभावित रहेगा. प्रधानमंत्री जिस रास्ते से गुजरेंगे, वहां कई यातायात पुलिसर्किमयों को तैनात किया गया है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.