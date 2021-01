PM मोदी 16 जनवरी को लाॅन्च करेंगे कोविड19 टीकाकरण अभियान, 3 हजार से ज्यादा जगहों पर लगेगा टीका

India’s COVID-19 vaccination programme: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) 16 जनवरी भारत को कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम लाॅन्च करेंगे. PMO के मुताबिक, 16 जनवरी को सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में 3 हजार से ज्यादा जगहों को पीएम द्वारा कोविड-19 टीकाकरण अभियान के लॉन्च के दौरान वर्चुअल तौर पर जोड़ा जाएगा. पीएमओ के मुताबिक कोविड-19 महामारी, वैक्सीन और उसके डिजिटल प्लेटफॉर्म से संबंधित सवालों के जवाब के लिए 1075 नंबर से कॉल सेंटर शुरू भी है.

इसके साथ पीएमओ ने कहा कि एविएशन मंत्रालय के समर्थन के साथ सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पर्याप्त डोज भेज दिए गए हैं. जिन्हें, आगे राज्यों. केंद्र शासित प्रदेशों के सभी जिलों को आगे डिलीवर किया गया. पीएमओ के मुताबिक, जन भागीदारी के सिद्धांत पर कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए सभी तैयारियों को किया गया है.

स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, करीब 3 लाख हेल्थवर्कर्स को पहले दिन टीका लगाया जाएगा. इसके लिए देशभर में 2934 सेंटर बनाए गए हैं. इनमें से कुछ केंद्रों पर प्रधानमंत्री टीका लगवा चुके हेल्थवर्कर्स से बात कर सकते हैं. वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, इन केंद्रों को आॅनलाइन परस्पर बातचीत के लिए आईटी इंफ्रा सेटअप तैयार रखने के लिए कहा गया है. एम्स, नई दिल्ली और सफदरजंग, जहां वैक्सीनेशन सेंटर बने हैं, वहां अधिकारियों ने बताया कि वे परस्तर संवाद के सेटअप के साथ तैयार हैं.

स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, प्रत्येक वैक्सीनेशन सेंटर पर अधिकतम 100 लाभार्थियों का टीकाकरण होगा. चिन्हित किए गए टीकाकरण केंद्रों को दिए गए दिशानिर्देश के अनुसार, कोविन ऐप पर टीकाकरण के लिए पंजीकृत हेल्थकेयर वर्कर्स में न केवल डाॅक्टर, नर्स बल्कि नर्सिंग सहायक, सफाई कर्मचारी, एम्बुलेंस चालक भी शामिल होंगे. इनमें 50 साल के ज्यादा के वर्कर्स भी होंगे.

मंत्रालय का कहना है कि कोविड19 वैक्सीन ‘कोविशील्ड‘ और ‘कोवैक्सीन‘ की शुरुआती 1.65 करोड़ डोज सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके हेल्थकेयर वर्कर्स डाटाबेस के अनुपात के आधार पर आवंटित कर दिया गया है. इसलिए वैक्सीन की डोज देने में किसी तरह के भेदभाव का सवाल ही नहीं है. आनेवाले सप्ताह में टीका के और डोज की आपूर्ति जारी की जाएगी. इसलिए आपूर्ति में किसी तरह की रुकावट आएगी, इसतरह की बातें आधारहीन हैं.

स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को यह भी कहा कि चार और कोविड-19 वैक्सीन पर नजर है और निर्माता इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए ड्रग कंट्रोलर से संपर्क कर सकते हैं. Zydus Cadila, Sputnik V, Biological E और Gennova अन्य वैक्सीन हैं, जो पाइपलाइन में हैं. ये भारत में एडवांस्ड क्लीनिकल ट्रायल में हैं.

