PM मोदी का किसानों को बड़ा तोहफा; देशभर में बनेंगे 10 हजार FPO, PM-किसान लाभार्थियों को बांटे गए KCC

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Narendra Modi) ने शनिवार को PM-किसान (PM-Kisan) योजना के एक साल पूरे होने के अवसर पर चित्रकूट से देशभर में 10 हजार किसान उत्पादक संगठनों (FPO) बनाने की योजना की शुरुआत की है. देशभर में 5 साल में 10,000 FPO गठित किए जाएंगे, जिससे 30 लाख किसानों को लाभ होगा. FPO के गठन और हैंडहोल्डिंग के लिए 6,865 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. पीएम मोदी ने कहा कि देश के किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें सशक्त करने के लिये 10 हजार FPO यानी किसान उत्पादक संगठन बनाने की योजना शुरू की गई है. उन्होंने कहा कि किसान अब तक उत्पादक ही था और अब वह FPO के माध्यम से व्यापार भी करेगा.

छोटे और सीमांत किसानों की संख्या लगभग 86 फीसदी है, जिनके पास देश में 1.1 हेक्टेयर से कम औसत खेती है. इन छोटे, सीमांत और भूमिहीन किसानों को कृषि उत्पादन के दौरान भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. इन किसानों को अपनी आर्थिक कमजोरी के कारण अपने उत्पादों की मार्केटिंग की चुनौती का भी सामना करना पड़ता है.

FPO से छोटे, सीमांत और भूमिहीन किसानों के सामूहीकरण में सहायता होगी ताकि इन मुद्दों से निपटने में किसानों की सामूहिक शक्ति बढ़ सकें. एफपीओ के सदस्य संगठन के तहत अपनी गतिविधियों का प्रबंधन कर सकेंगे ताकि प्रौद्योगिकी, निवेश, वित्त और बाजार तक बेहतर पहुंच हो सके और उनकी आजीविका तेजी से बढ़ सके.

इसके साथ PM-किसान के सभी लाभार्थियों को रियायती ऋण प्रदान करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) प्रदान किया गया. इसमें 3 लाख रुपये तक के ऋण पर किसानों से कोई सेवा शुल्क नहीं होगा. इसके साथ Collateral security से मुक्त कृषि ऋण की सीमा एक लाख से बढ़ाकर 1.6 लाख की गई है.

पीएम मोदी ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने की अहम यात्रा का, आज भी एक अहम पड़ाव है और यहां पर हमने देश के हर प्रांत के किसानों को क्रेडिट कार्ड दिया है. उन्होंने कहा कि देश में किसानों से जुड़ी जो नीतियां थी, उन्हें हमारी सरकार ने निरंतर नई दिशा दी है. प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि किसान की लागत घटे, उत्पादकता बढ़े और उपज के उचित दाम मिले और इसके लिए बीते पांच साल में बीज से बाजार तक अनेक फैसले किये गये हैं.

इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि चित्रकूट के साथ पूरे उत्तर प्रदेश के करीब दो करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों के खातों में भी करीब 12 हजार करोड़ जमा हुए हैं. उन्होंने का कि आप कल्पना कर सकते हैं, 12 हजार करोड़ रूपये, सिर्फ एक साल में, वो भी सीधे बैंक खाते में बिना बिचौलिये के, बिना किसी भेदभाव के.

उन्होंने कहा कि आपने दशकों में वे दिन भी देखे है जब बुंदेलखंड और किसानों के नाम पर हजारों करोड़ रुपये के पैकेज घोषित होते थे, लेकिन किसान की जेब तक कुछ नहीं पहुंचता था, अब दिल्ली से जारी होने वाली पाई पाई उसके हकदार तक पहुंच रही है. मोदी ने कहा कि इस साल के बजट में भी अनेक महत्वपूर्ण फैसले लिये गए हैं, जिनका फायदा किसानों को होगा. किसानों की आय बढ़ाने के लिये 16 सूत्री एक कार्यक्रम बनाया गया है.

