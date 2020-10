MSP और सरकारी खरीद देश की फूड सिक्योरिटी का अहम हिस्सा: PM मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि उनकी सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर कृषि फसलों की खरीद के लिए प्रतिबद्ध है और इसे देश की खाद्य सुरक्षा का महत्वपूर्ण भाग बताया. उन्होंने आगे कहा कि मंडी इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं जिससे MSP की खरीद वैज्ञानिक तरीके से जारी रहे. मोदी ने फूड और एग्रीकल्चर ऑर्गनाइजेशन (FAO) की 75वीं सालगिरह के मौके पर 75 रुपये मूल्य के स्मरणीय सिक्के को जारी करते हुए उन्होंने कहा कि MSP और सरकारी खरीद देश की फूड सिक्योरिटी का महत्वपूर्ण हिस्सा है.

मोदी ने FAO पर कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि वह बेहतर सुविधाओं और वैज्ञानिक तरीके से काम करना जारी रखे. वे इसकी तरफ प्रतिबद्ध हैं. उन्होंने कहा कि सरकार पिछले 6 सालों में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स मार्केटिंग कमेटी (APMCs) में इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए निवेश कर रही है. APMC की अपनी खुद की पहचान और ताकत है और वे देश में सालों से मौजूद हैं.

मोदी ने कहा कि छोटे किसानों को ताकत देने के लिए FPOs का एक बड़ा नेटवर्क देश में तैयार किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि भारत में अनाज की बर्बादी हमेशा से बहुत बड़ी समस्या रही है. अब जब आवश्यक वस्तु अधिनियम (एसेंशियल कमोडिटी एक्ट) में संशोधन किया गया है, इससे स्थितियां बदलेंगी.

दिल्ली वालों का घुटने लगा दम! दिवाली के पहले ही कई इलाकों में 3 गुना बढ़ा प्रदूषण

पीएम मोदी ने इस मौके पर यह भी कहा कि भारत के हमारे किसान साथी- हमारे अन्नदाता, कृषि वैज्ञानिक, आंगनबाड़ी-आशा कार्यकर्ता, कुपोषण के खिलाफ आंदोलन का आधार हैं. इन्होंने अपने मेहनत से जहां भारत का अन्न भंडार भर रखा है, वहीं दूर-सुदूर, गरीब से गरीब तक पहुंचने में ये सरकार की मदद भी कर रहे हैं.

उन्होंने कहा कि FAO के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को इस साल का नोबल शांति पुरस्कार मिलना भी एक बड़ी उपलब्धि है. और भारत को खुशी है कि इसमें भी हमारी साझेदारी और हमारा जुड़ाव ऐतिहासिक रहा है. कुपोषण पर बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे निपटने के लिए एक और महत्वपूर्ण दिशा में काम हो रहा है. अब देश में ऐसी फसलों को बढ़ावा दिया जा रहा है जिसमें पौष्टिक पदार्थ- जैसे प्रोटीन, आयरन, जिंक आदि ज्यादा होते हैं.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.