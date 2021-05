100 साल बाद आई महामारी ले रही दुनिया की परीक्षा, गांवों में भी तेजी से फैल रहा संक्रमण: PM Modi

कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच आज शुक्रवार 14 मई को पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना वायरस का संक्रमण अब गांवों में भी तेजी से फैल रहा है. वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए PM Kisan योजना के तहत देश के 9.5 करोड़ किसानों के खातों में आठवीं किश्त ट्रांसफर करते समय ये बातें कही. उन्होंने लोगों से जरूरी सावधानियां बरतने का अनुरोध करते हुए मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कहा है ताकि कोरोना संक्रमण की रफ्तार को थामा जा सके.

पीएम मोदी ने कोरोना वायरस के रूप में अदृश्य और बहुरुपिये दुश्मन के खिलाफ जीत का भरोसा जताया है. मोदी ने कहा कि 100 साल बाद आई इतनी भीषण महामारी कदम-कदम पर दुनिया की परीक्षा ले रही है. प्रधानमंत्री ने कहा कि हम लड़ेंगे और जीतेंगे.

PM Kisan: 8वीं किस्त जारी, पीएम मोदी ने ट्रांसफर किए 19000 करोड़; बंगाल के किसानों को पहली बार लाभ

पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना के चलते हम सभी अपने बहुत से करीबियों को खो चुके हैं और बीते कुछ समय से जो कष्ट देशवासियो ने सहा है,अनेको लोग जिस दर्द से गुजरे है, तकलीफ से गुजरे है वह भी उतना ही महसूस कर रहे हैं. मोदी ने कहा कि देश का प्रधान सेवक होने के नाते वे सभी देशवासियों की हर भावना के सहभागी हैं. प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना से बचाव का टीका बहुत बड़ा माध्यम है. सरकारी अस्पतालों में मुफ्त टीकाकरण किया जा रहा है ऐसे में अपनी बारी आने पर उन्होंने टीका अवश्य लगवाने का आग्रह किया है. यह टीका कोरोना के विरुद्ध सुरक्षा कवच देगा और गंभीर बीमारी की आशंका को कम करेगा.

पीएम मोदी ने कहा कि दूसरी लहर को नियंत्रित करने, नए अस्पताल बनाने और नए ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही है. इसके अलावा दवाइयों और वैक्सीन की सप्लाई बढ़ाने के लिए भी तेजी से काम किया जा रहा है. प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यों से दवाइयों वे अन्य जरूरी चीजों की कालाबाजारी को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा है. पीएम मोदी ने गांवों में बढ़ते संक्रमण को लेकर चेताया और कहा कि इसे लेकर ग्रामीणों में जागरुकता और पंचायत संस्थानों का सहयोग बहुत जरूरी है. मोदी ने किसानों से भी सर्दी और बुखार जैसे कोरोना लक्षणों को हल्के में न लेने को कहा है बल्कि खुद को आइसोलेट कर जल्द से जल्द टेस्ट करा इलाज शुरू कराने को कहा है. इसके अलावा उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन के बाद भी लोगों को कोविड को लेकर असावधानी नहीं बरतनी चाहिए.

