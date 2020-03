मोदी सरकार ने लॉन्च किया पीएम केयर्स फंड, दान करने पर मिलेगा टैक्स छूट का भी फायदा

देश में कोरोना को देखते हुए और इसके समान किसी आपात या संकट की स्थिति से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड (पीएम केयर्स फंड) नाम से पब्लिक चैरिटेबल फंड की स्थापना की है. प्रधानमंत्री इस ट्रस्ट के चैयरमैन होंगे और इसके सदस्यों में रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री भी शामिल होंगे. पीएम मोदी ने इस पर आज ट्वीट किया कि देशभर से लोगों ने COVID-19 के खिलाफ लड़ाई में सहयोग करने की इच्छा जाहिर की है. इस भावना का सम्मान करते हुए प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड (पीएम केयर्स फंड) का गठन किया गया है. स्वस्थ भारत के निर्माण में यह बेहद कारगर साबित होगा. इस फंड में डोनेशन करने पर व्यक्ति को टैक्स बेनेफिट भी मिलेंगे.

People from all walks of life expressed their desire to donate to India’s war against COVID-19.

Respecting that spirit, the Prime Minister’s Citizen Assistance and Relief in Emergency Situations Fund has been constituted. This will go a long way in creating a healthier India.

— Narendra Modi (@narendramodi) March 28, 2020