अब ट्रेन से पहुंचिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, PM मोदी ने 8 ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी

अब ट्रेन से गुजरात के केवड़िया में स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचा जा सकेगा. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को देश के विभिन्न हिस्सों से केवड़िया को जोड़ने वाली 8 ट्रेनों की शुरुआत की. अब लोग केवड़िया के लिए दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद, वाराणसी, प्रतापनगर और मध्य प्रदेश के रीवा से भी ट्रेनें ले पाएंगे. पीएम मोदी ने सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारतीय रेलवे की इन ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई.

केवड़िया रेलवे स्टेशन (KDCY) स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से सबसे नजदीक रेलवे स्टेशन है. यह भारत का पहला रेलवे स्टेशन है जिसके पास ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन है. इन प्रोजेक्ट्स से करीबी आदिवासी इलाकों में विकास कार्यों को बढ़ावा मिलेगा, नर्मदा नदी के तटों पर बसे महत्वपूर्ण धार्मिक और प्राचीन पर्यटक स्थानों के लिए कनेक्टिविटी को प्रोत्साहन मिलेगा. घरेलू और अंतरराष्ट्रीय पर्यटन दोनों को बढ़ाएगा, क्षेत्र के कुल सामाजिक-आर्थिक विकास में सहयोगी के तौर पर काम करेगा, जिसके साथ नए रोजगार और कारोबारी अवसर पैदा करने में भी मदद मिलेगी.

Prime Minister Narendra Modi flags off eight trains connecting Statue of Unity in Kevadia, Gujarat with different regions of the country, via video conference. pic.twitter.com/QkzIB0bnKG

भारतीय रेलवे की ट्रेनें जो आपको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक ले जाएंगी, उनमें ट्रेन नंबर 09103/04 महामणा एक्सप्रेस (साप्ताहिक) केवड़िया-वाराणसी रूट पर, ट्रेन नंबर 02927/28 दादर-केवड़िया एक्सप्रेस (रोजाना), ट्रेन नंबर 09247/48 जनशताब्दी एक्सप्रेस (रोजाना) अहमदाबाद-केवड़िया रूट पर, ट्रेन नंबर 09145/46 निजामुद्दीन-केवड़िया संपर्क क्रांति एक्सप्रेस (सप्ताह में दो बार), ट्रेन नंबर 09105/06 केवड़िया-रीवा एक्सप्रेस (साप्ताहिक), ट्रेन नंबर 09119/20 चैन्नई-केवड़िया एक्सप्रेस (साप्ताहिक), ट्रेन नंबर 09107/08 MEMU ट्रेन (रोजाना) प्रतापनगर-केवड़िया रूट और ट्रेन नंबर 09109/10 MEMU ट्रेन (रोजाना) केवड़िया-प्रतापनगर रूट पर शामिल है. इन ट्रेनों के अलावा दो अन्य ट्रेनें भी चलाई जाने वाली हैं.

